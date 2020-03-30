В условиях коронавируса полиция запустила Всероссийскую акцию "Расскажи родителям"

Стражи порядка Челябинской области присоединились к Всероссийской акции "Расскажи родителям". Ее инициировали полицейские МВД России.

Акцию МВД России #РасскажиРодителям, направленную на предупреждение дистанционных мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста, поддержали члены общественных советов при министерстве и его территориальных подразделениях.

"Юристы, педагоги, деятели искусства – записали видеообращения к молодому поколению, в которых призывают в сложившейся эпидемиологической обстановке держать связь с пожилыми родственниками и предупредить их о необходимости быть бдительными в отношении разных видов мошенничеств.Одними из первых подготовили видеоролики председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена, члены Общественного совета при иинистерстве – актер Владимир Машков, историк и политик Наталия Нарочницкая, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, актер и режиссер Артем Михалков", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авторы видеообращений акцентируют внимание россиян на возможной активизации действий злоумышленников в отношении пожилых граждан, находящихся дома на самоизоляции. Аферисты могут использовать различные приемы, например, сообщить о несуществующей болезни у вас или ваших родственников и необходимости приобрести дорогое «чудо-лекарство», о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии. К подобным заявлениям следует относиться осторожно, обязательно взять паузу и перепроверить сказанное.

Активная работа уже проводится в Иркутской, Тульской, Самарской, Челябинской и Смоленской областях.

"Полицейские и общественники настоятельно рекомендуют при поступлении подозрительных и неожиданных звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, своим детям и внукам, или в полицию. Прежде чем принимать решение, посоветуйтесь с Вашими близким. И ни под какими предлогами не допускайте в квартиру посторонних лиц», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники регионального полицейского главка на регулярной основе проводят профилактические мероприятия и просят южноуральцев быть бдительными.

"Чтобы обезопасить себя от подобного вида мошенничества, необходимо прекратить разговор и взять паузу перед тем, как принять какое-то решение. Даже если это время будет длиться всего минуту, есть возможность сориентироваться, что вообще происходит, не подозрительно ли все это. Мошенники настаивают на немедленном принятии решения, быстрых действиях, дают пошаговую инструкцию, и, после преодоления первых сомнений и совершения первых шагов, человек дальше совершает действия по инерции", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Вторым и ключевым способом не стать жертвой мошенника – незамедлительно перезвонить своему родственнику, от лица которого поступил звонок. Не следует передавать денежные средства незнакомым людям. По возможности необходимо привлекать к разговору кого-то ещё (родственника, соседа по лестничной клетке). С большой долей вероятности другой человек, будет менее эмоционален и сохранит более критический взгляд на происходящее. Дублируйте ему то, что говорит и просит сделать звонящий, вам будет проще с такой поддержкой разобраться в ситуации и устоять перед давлением мошенника.

Рекомендуется рассказать своим престарелым родственникам, о том какие мошенничества бывают и как не стать жертвой злоумышленников. По возможности разместить в зоне видимости близкого человека пошаговую инструкцию как противостоять мошенникам.