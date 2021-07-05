В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета

На территории Верхнего Уфалея (Челябинская область) до конца лета отменены все ранее запланированные массовые мероприятий.

Соответствующее решение принял глава городского округа Сергей Тарасов как руководитель оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, согласившись с предложениями медиков и предписанием специалистов Роспотребнадзора.

Ограничения будут действовать по 31 августа 2021 года. «Под запрет в этот период попадают не только ранее запланированные мероприятия, но также любые новые мероприятия, попадающие, согласно постановлению главы под определения массовые», - уточнили в администрации города.

Жители города не смогут отпраздновать и 260-летие Верхнего Уфалея, которое было запланировано на 17 июля. Все мероприятия перенесены на следующий год.

«Для меня это непростое решение. Многие уфалейцы искренне ждали этого праздника, а оргкомитет проделал огромную работу по подготовке к нему, но никакие концерты, праздничные мероприятия и спортивные соревнования не могут быть важнее жизни и здоровья людей», - подчеркнул глава.

Пока на территории города разрешено будет проводить только мероприятия на открытом воздухе с численностью не более ста человек, в закрытых помещениях – не более 50 человек. При этом все участники обязаны будут соблюдать все установленные действующим законодательством меры по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе ношение масок и социальное дистанцирование.

Как уточнили в городской администрации, ввести ограничения пришлось из-за резко ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Всего с начала эпидемии, коронавирусной инфекцией переболело в Вернеуфалейском городском округе 1197 человек. В мае-июне темпы роста заболевших резко выросли.

В целом ситуация с коронавирусной инфекция в Челябинской области оценивается как неблагополучная, сообщила в пятницу первый вице-губернатор Ирина Гехт. Отменены многие массовые мероприятия в регионе.