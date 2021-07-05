05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
05.07.2021
В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника
05.07.2021
В Челябинске стартует третий этап опрессовки
05.07.2021
В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета
05.07.2021
В Челябинске два общественных пространства выбились в лидеры благоустройства
05.07.2021
В челябинском горсаду имени Пушкина детишек веселил Пластилин
В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
04.07.2021
Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно
04.07.2021
Челябинская область вдвое увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом
04.07.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 67 тысяч
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021