Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности

Затопление подвалов многоквартирных домов Верхнего Уфалея (Челябинская область) водой и канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности (часть первая статьи 293 УК РФ).

Дело по факту длительного бездействия ответственных лиц в решении вопроса по устранению причин затопления возбуждено в следственном отделе СУ СК России по Челябинской области по постановлению городского прокурора сегодня, шестого октября.

По представлению прокурора, внесенному главе округа, течь воды из колодца устранена, произведено закрытие старого водовода в месте протекания, вода из подъездов многоквартирных домов откачана.

«Земельный участок в месте проведения капитального ремонта канализационного коллектора разровняли и засыпали щебнем. Работа коллектора восстановлена, канализационные стоки из подвального помещения дома №1 по улице Лермонтова откачаны. Запланировано проведение работ по дезинфекции», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Фактическое восстановление благоустройства после капремонта водовода и канализационного коллектора в микрорайоне Никельщиков находится на контроле в прокуратуре Верхнего Уфалея, которая провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере муниципалитета по поручению прокуратуры Челябинской области.

Тем временем, в региональном следственном управлении СК России пояснили, что о жалобе жителей Верхнего Уфалея на ненадлежащее состояние домов, представляющее угрозу их жизни и здоровью, стало известно в ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей.

Жильцы многоквартирных домов жаловались на протекающую кровлю, сырость, плесень, систематическое подтопление подвалов и придомовых территорий.

«Несмотря на многочисленные обращения жильцов органы местного самоуправления бездействовали», - заявили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, с первого января 2022 года и по настоящее время должностные лица администрации Верхеуфалейского городского округа не принимают меры по надлежащему содержанию и обслуживанию ряда многоквартирных жилых домов, в том числе своевременной прочистке канализационных коллекторов.

«В результате происходит их прорыв и затопление подвалов подъездов домов и прилегающих к ним участков местности сточными и канализационными водами, что влечет существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Активных действий по устранению подтопления, своевременному водоотведению не производится», - отметили сегодня, шестого октября, в региональном следственном управлении СК России.

В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и круга лиц, его совершившего, сбор и закрепление доказательственной базы.