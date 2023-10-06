06.10.2023
В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер
06.10.2023
Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности
06.10.2023
В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9
05.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)
05.10.2023
Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России
05.10.2023
В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя
Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности
27.09.2023
В Челябинске прорвало канализацию в жилом доме, жители задыхаются от вони
10.02.2023
В Коркино канализационные стоки попадают прямо в реку Чумляк
19.01.2023
Текслер – о прорыве коллектора в Бакале: Когда в ситуацию вникаешь, диву даешься, как такое может быть
17.08.2021
В поселке Копейска канализационные воды продолжают стекаться в озеро
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023