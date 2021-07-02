В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом

В Челябинской области эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) оценивается как неблагополучная.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться достаточно напряженной. По заболеваемости ОРВИ и гриппом впервые оценивается Роспотребнадзором уже как неблагополучная», - заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге второго июля. В Роспотребнадзоре отмечают, что неблагополучной остается и заболеваемость по новой коронавирусной инфекции.

По словам Ирины Альфредовны, отмечается рост заболеваемости взрослого населения. «Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день равен 1,3. А это показатель роста [заболеваемости], который мы фиксируем», - отмечает Ирина Гех.

Сегодня подтверждено 202 новых случая коронавирусной инфекции. Ситуация продолжает ухудшаться. Месяц назад за сутки регистрировалось 84-86 новых заболевших.

Меняется и контингент инфицированных. Доля молодых, болеющих коронавирусной инфекцией, растет.

По данным Роспотребнадзора, отмечается рост заболеваемости в 1,6 раза среди дошкольников от года до шести лет и среди молодых 18-29 лет. В 1,4 раза выросло за неделю число заболевших среди лиц от 30 до 49 лет, в 1,3 раза – в группе от 50 лет и старше.

«Болеют более молодые люди, трудоспособного возраста, которые слишком долгое время находятся дома, занимаясь самолечением и уже попадают на больничную койку с поражением легких», - рассказала первый вице-губернатор.

Ирина Гехт отметила, что в регионе все госпитальные базы фиксируют быстрое развитие пневмонии. «Буквально за сутки она нарастает в несколько раз, ухудшая состояние пациента».