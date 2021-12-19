В воскресенье православные отмечают День Николая Чудотворца

В воскресенье, 19 декабря, православные отметят День святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийского, угодника Божия и чудотворца. Святитель Николай считается одним из самых почитаемых святых в православном мире.

Святитель Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.

Николай Чудотворец имел великий дар от Бога – милующее сердце. Святой не мог пройти мимо, если кто-то в чем-то нуждался. В его жизнеописании имеется множество примеров, когда он помогал голодным, бездомным, погибающим в пучине морской, невинно осужденным из-за злого навета или неправедного судьи. При этом сам святой стремился остаться незамеченным, и потому помощь его всегда была неожиданной, чудесной.

Его житие учит деятельной любви. И если у кого-то не получается дело молитвы, если кто-то не понимает Священное Писание или не может поститься, то приобрести Божию благодать можно оказанием милости к нуждающимся.

У русского народа святой Николай считался покровителем скотоводства и земледелия, заступником от всех бед и несчастий. Для народа Святой Николай - один из главных заступников перед Богом. С этого дня начиналось сватовство. Молодежь начинала готовиться к святочным посиделкам.

Русская Православная Церковь чествует память святителя Николая 19 декабря и 22 мая (по новому стилю), а также и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.

В России существует большое количество храмов и церквей, посвященных Святому.

В Челябинской области действуют 20 Свято-Никольских храмов и одна часовня. В областном центре имя святителя Николая носит храм, который стоит на Митрофановском кладбище города (остановка «Мебельная фабрика»). Имя святого Николая носит также часовня на территории областного суда. Частица мощей святителя Николая есть в храме святого Василия Великого в Тракторозаводском районе Челябинска (проспект Ленина, 6).

Особенным день святителя Николая является и для челябинского храма, находящегося в Ленинском районе недалеко от остановки «Плодовоягодная». Построен он на территории, где до революции располагалась заимка челябинского Одигитриевского монастыря. В начале XX века в храме был всего один престол, и освящён он был в честь святителя Николая Чудотворца. Сегодня в храме три придела. Главный носит имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», а вот южный - святителя Николая.

В Кыштыме есть храм во имя Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Это каменная пятиглавая однопрестольная церковь с ярусной колокольней, построена в 1892-1896 годах на средства прихожан и заводовладельцев Н.-Кыштымского завода Расторгуевых. Храм освящён пятого мая 1896 года. В 1934 году церковь закрыли, купола сбросили, колокольню снесли. В 1990-е годы храм начали восстанавливать. Освящение обновлённого храма Николая Чудотворца состоялось на Пасху – 23 апреля 2006 года. Стены и своды Храма Николая Чудотворца расписывали иконописцы из Санкт-Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга.

Свято-Никольские храмы есть также в Карабаше, Каслях, Сатке, посёлке Бердяуш, селе Чесма, посёлке Тимирязевском и других населённых пунктах.