В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид

В предстоящие выходные, 16 и 17 января, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию в торгово-развлекательных комплексах.
Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер.
Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в 14 муниципальных образованиях: Аше, Златоусте, Каслях, Коркино, Кыштыме, Кусе, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Троицке, Чебаркуле, Челябинске и Южноуральске.
Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.
Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо было предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.
Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней после сдачи теста в поликлиниках по месту жительства.
В субботу, 16 января тестирование пройдет в 18 точках:
Магнитогорск:
- ТК «Континент» с 10 до 12 часов.
- ТК «Гостинный двор» с 10 до 12 часов.
- ТК «Радуга вкуса» с 10 до 12 часов.
Челябинск:
- ТК «Алмаз» с 10 до 14 часов.
- ТК «Космос» с 14 до 17 часов.
- ТК «Горки» с 14 до 17 часов.
- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.
- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14 до 17 часов.
- ТК «Кольцо» с 10 до 14 часов.
Аша: ТК «ДНС» с 11 до 14 часов.
Златоуст: ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.
Карталы: ТК «Фрегат» с 11 до 13 часов.
Копейск: ТК «Слава» с 10 до 13 часов.
Кыштым: ТК «Квартал» с 9 до 11 часов.
Миасс: ТК «Слон» с 12 до 15 часов.
Пласт: ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.
Сатка: ТК «Факел» с 11 до 12 часов.
Южноуральск: ТК «Южный» с 10 до 12 часов.
В воскресенье, 17 января тест можно будет сдать в 15 точках области:
Златоуст: ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.
Карталы: ТК «Магнит» с 11 до 13 часов.
Копейск: ТК «Слава» с 10 до 13 часов.
Кыштым: ТК «Квартал» с 9 до 1 часов.
Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10 до 12 часов.
Миасс: ТК «Слон» с 12 до 15 часов.
Пласт: ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.
Сатка: ТК «Факел» с 11 до 12 часов.
Южноуральск: ТК «Южный» с 10 до 12 часов.
Челябинск:
- ТК «Алмаз» с 10 до 14 часов.
- ТК «Фокус» с 14 до 17 часов.
- ТК «Горки» с 14 до 17 часов.
- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен)
- ТК «Кольцо» с 10 до 14 часов.