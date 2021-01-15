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В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид

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В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид

В предстоящие выходные, 16 и 17 января, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию в торгово-развлекательных комплексах.

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер.

Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в 14 муниципальных образованиях: Аше, Златоусте, Каслях, Коркино, Кыштыме, Кусе, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Троицке, Чебаркуле, Челябинске и Южноуральске.

Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.

Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо было предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.

Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней после сдачи теста в поликлиниках по месту жительства.

В субботу, 16 января тестирование пройдет в 18 точках:

Магнитогорск:

- ТК «Континент» с 10 до 12 часов.

- ТК «Гостинный двор» с 10 до 12 часов.

- ТК «Радуга вкуса» с 10 до 12 часов.

Челябинск:

- ТК «Алмаз» с 10 до 14 часов.

- ТК «Космос» с 14 до 17 часов.

- ТК «Горки» с 14 до 17 часов.

- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.

- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14 до 17 часов.

- ТК «Кольцо» с 10 до 14 часов.

Аша: ТК «ДНС» с 11 до 14 часов.

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.

Карталы: ТК «Фрегат» с 11 до 13 часов.

Копейск: ТК «Слава» с 10 до 13 часов.

Кыштым: ТК «Квартал» с 9 до 11 часов.

Миасс: ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Пласт: ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.

Сатка: ТК «Факел» с 11 до 12 часов.

Южноуральск: ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

В воскресенье, 17 января тест можно будет сдать в 15 точках области:

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11 до 15 часов.

Карталы: ТК «Магнит» с 11 до 13 часов.

Копейск: ТК «Слава» с 10 до 13 часов.

Кыштым: ТК «Квартал» с 9 до 1 часов.

Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10 до 12 часов.

Миасс: ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Пласт: ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов.

Сатка: ТК «Факел» с 11 до 12 часов.

Южноуральск: ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

Челябинск:

- ТК «Алмаз» с 10 до 14 часов.

- ТК «Фокус» с 14 до 17 часов.

- ТК «Горки» с 14 до 17 часов.

- ТК «Куба» с 14 до 17 часов.- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен)

- ТК «Кольцо» с 10 до 14 часов.