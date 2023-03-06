В ЮУрГАУ состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма

В Челябинске, в Южно-Уральском государственном аграрном университете, состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений.

Участниками встречи стали ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина, генконсул республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Шерали Саидзода, представитель министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Бехруз Халиков, представители правительства Челябинской области Дмитрий Семенов и Андрей Резепин, руководитель таджикской диаспоры по Челябинской области Исломудин Раджабов, представитель молодежного сектора Таджикской диаспоры Мухаммад Мирхонов.

Как отмечают в ЮУрГАУ, в университете ведется серьезная работа по профилактике экстремизма; разработана программа по профилактике терроризма и экстремизма; регулярно проводится мониторинг социальных сетей студентов - в тесном взаимодействии с научно-исследовательским центром мониторинга и профилактики деструктивных проявлений; реализована программа повышения квалификации - в тесном взаимодействии с руководством аппарата антитеррористической комиссии Челябинской области.

«Национальный или религиозный экстремизм - это формы консолидации молодежи, которая не может найти свое место в жизни, которая не занята общественно-полезным трудом», - подчеркнули участники круглого стола.

В аграрном университете Челябинска в настоящее время получают образование свыше трехсот граждан иностранных государств: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Индии, Афганистана, Республики Кот-д’Ивуар.

В ЮУрГАУ есть все условия для успешного развития молодежи: работают кружки, секции, танцевальные и вокальные коллективы, создано объединение иностранных студентов, активно работают совет обучающихся и другие общественные объединения, студенческие отряды. Каждый студент может найти себе занятие по душе, всесторонне и гармонично развиваться.