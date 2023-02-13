В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете открывается «Школа вожатых» для студентов, желающих работать (пройти практику) во Всероссийских детских центрах.

Студенты, прошедшие предварительные испытания и зачисленные в «Школу», пройдут обучение всем тонкостям вожатского мастерства и познакомятся со спецификой детских центров «Орлёнок», «Смена» и «Артек». В рамках подготовки также запланированы встречи с руководителями детских лагерей.

Выпускникам «Школы» предстоит работа вожатыми в составе педагогического отряда ЮУрГГПУ.