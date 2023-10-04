«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»

Челябинск раньше других российских городов увидел новый фильм об известном путешественнике Федоре Конюхове «Повелитель ветра», премьера которого во всех кинотеатрах страны намечена на пятое октября.

Накануне создатели картины и сам Федор Конюхов приехали в Челябинск, чтобы показать свое творение жителям Южного Урала и рассказать о том, как проходили съемки.

Семейную приключенческую драму «Повелитель ветра» южноуральцам презентовали исполнитель главной роли и продюсер Федор Бондарчук, а также режиссёр Игорь Волошин и легендарный путешественник Федор Конюхов, почетный гражданин города Миасса Челябинской области и рекордсмен книги Гиннеса по одиночному преодолению сложнейших в мире маршрутов. Фильм посвящен успешному полету вокруг Земли на воздушном шаре в 2016 году, который впервые в истории совершил наш земляк Федор Конюхов - всего за 11 дней.

Предпремьерный показ фильма в кино-культурном центре «Победа» посетили журналисты, ценители кино, видные персоны Челябинска, а также губернатор Алексей Текслер со своей семьей.

«Я горд и счастлив, что сегодня один из первых показов этого фильма проходит именно в Челябинске, — отметил Алексей Текслер в своем приветствии к зрителям. — И это не случайно, ведь Федор Конюхов — наш земляк, он тесно связан с нашим регионом, хоть и родился не здесь. Он проводит в Миассе парусную регату, открыл школу юных путешественников, его вёсельные лодки, на которых он совершил свои удивительные плавания, названы “Тургояк” и “УРАЛАЗ” (в честь Миасского автозавода)».

Фильм продолжительностью полтора часа рассчитан не только на взрослую, но и на детскую аудиторию. Генеральный продюсер и исполнитель главной роли Федор Бондарчук, удачно вжившийся в образ Фёдора Конюхова, признался, что снимал кино для детей.

«Хорошо, что в зале сегодня есть дети, — именно для них мы сделали этот фильм, и, конечно, для взрослых, чтобы те не забывали о своих детских мечтах, — отметил Федор Бондарчук, выступая перед участниками челябинской презентации. — Всё, что нам дано — это от Бога. Достигнуть большего мы не можем, но не использовать то, что нам дано, — это грех. На мой взгляд, именно эта фраза из фильма “Повелитель ветра” отражает моё видение его сути. В каждом из нас есть особая жажда к своему делу, у некоторых она проявляется очень сильно, и с ней нельзя совладать, не отправившись на поиски ответов на свои вопросы».

Федор Конюхов приехал в Челябинск вместе с супругой Ириной и сыновьями Николаем и Оскаром, чьи персонажи тоже воплощены в фильме. На предпоказе «Повелителя ветра» он с волнением признался, что будет впервые смотреть кино про самого себя вместе с челябинскими зрителями.

«Съемки проходили в основном без моего участия, я даже сценарию не уделил должного внимания, потому что был всё время в экспедициях, — говорит Федор Конюхов. — Практически всё ребята сделали без моего вмешательства, и я не мог подсказать или оценить промежуточные результаты, но они тонко уловили и показали суть».

На пресс-конференции в Челябинске, посвященной выходу фильма на большой экран, в ответ на вопрос, понравился ли фильм, Федор Конюхов и его жена Ирина поблагодарили профессиональную команду творцов, которые с вниманием и трепетом отнеслись ко всем деталям и фактам из жизни путешественника.

«Фильм очень правдив, его хорошо создали, выбрали самую квинтэссенцию жизни Федора», — отметила Ирина Конюхова, чью роль в фильме «Повелитель ветра» здорово сыграла актриса Анна Михалкова.

Федор Конюхов кивает, подтверждая слова супруги, и одобрительно добавляет:

«Сделали красиво и при этом серьезно отнеслись к моему полету. Хоть это и художественный фильм, снятый для широкого круга зрителей, и в нем есть доля художественного вымысла. Это искусство, а не документальное кино. К тому же мою жизнь трудно уместить в рамки кино, мне кажется, что я уже лет триста живу с моими вечными экспедициями, мировыми рекордами и путешествиями. Вот, например, отец мой в жизни был гораздо более суровым, чем показали в кино», — смеется Федор Конюхов.

Семья и семейные ценности играют в сюжете картины огромную роль, и тема взаимоотношений с близкими провоцирует создателей фильма снова и снова задавать вечные вопросы и искать ответы на них. Дети растут и взрослеют, по полгода не видя своего отца, и иногда даже злятся на него за его неуемную жажду познания и стремление отправиться в очередное путешествие в одиночку.

«Ребята хорошо показали жизнь семьи, как мои близкие волнуются, переживают, даже иногда злятся, но всё равно поддерживают меня», — говорит Федор Конюхов.

Все конфликтные ситуации в фильме разрешает мудрая фраза из уст Анны Михалковой: «Пока мы его ждём, он возвращается», призывающая к пониманию и прощению. Поддержка от близких — это невероятно мощная сила.

Ещё одной сложной темой в кино является духовная, религиозная составляющая пути Федора Конюхова. Всем ясно, что он — вовсе не обычный человек. Он гений и одержимый — два в одном, он не может быть обыкновенным, как все. И он погибнет, если останется в четырех стенах, если отступится от поисков ответов на свои вопросы.

«Я боялся, что фильм получится лубочным, ведь снять о православии и молитве очень сложно, это глубоко внутреннее, объяснить это очень сложно, — делится своими впечатлениями о «Повелителе ветра» Федор Конюхов. — Но создатели показали молитву ненавязчиво и тихо».

Фильм полностью основан на реальных событиях, и это сильно вдохновляет верить в свои силы, несмотря на любые трудности. И речь даже не столько о познании мира, путешествиях, неимоверных физических нагрузках и рекордах, сколько о познании себя, своего внутреннего мира, собственных духовных и телесных возможностей. Режиссер и автор сценария картины Игорь Волошин с восхищением говорит о Федоре Конюхове, ставя его в пример всем нам.

«Я решил снять фильм о живом человеке, о нашем современнике, который своим примером показывает, что возможно всё, — рассказывает Игорь Волошин. — Пусть не с первого раза, но своими руками, ногами и головой можно добиться многого, достигнуть своей заветной мечты. Главное — верить в то, что ты делаешь, и твоя вера будет помогать тебе».

Наш легендарный современник Федор Конюхов стал супергероем в жизни и в кино, ходячим блокбастером, человеком-мифом. В его доме-музее в Москве хранятся прославленные лодки «Тургояк» и «УРАЛАЗ», и многочисленные иконы, и картины, написанные его рукой, и та самая гондола от воздушного шара, в которой он совершил своё кругосветное путешествие в 2016 году.

На презентации фильма «Повелитель ветра» в Челябинске епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков подарили Федору Конюхову для его коллекции венец из колючей проволоки, по-доброму напомнив, что венец победителя — это всегда терновый венец.

«Для нас Федор Конюхов — это величайший пример духовного стояния в вере», — отметил протоиерей Игорь Шестаков.

Также представители православной церкви напомнили участникам презентации фильма, что Федор Конюхов — не только известный путешественник, но и священник, преподнеся ему в дар икону Иоанна Предтечи в качестве оберега для будущих экспедиций.