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Федор Конюхов
Федор Бондарчук
Алексей Текслер
кинопремьера
Общество
04.10.2023 17:41
Фото: Анастасия Ивановская/Правительство Челябинской области

«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»

Челябинск раньше других российских городов увидел новый фильм об известном путешественнике Федоре Конюхове «Повелитель ветра», премьера которого во всех кинотеатрах страны намечена на пятое октября.

Накануне создатели картины и сам Федор Конюхов приехали в Челябинск, чтобы показать свое творение жителям Южного Урала и рассказать о том, как проходили съемки.

Семейную приключенческую драму «Повелитель ветра» южноуральцам презентовали исполнитель главной роли и продюсер Федор Бондарчук, а также режиссёр Игорь Волошин и легендарный путешественник Федор Конюхов, почетный гражданин города Миасса Челябинской области и рекордсмен книги Гиннеса по одиночному преодолению сложнейших в мире маршрутов. Фильм посвящен успешному полету вокруг Земли на воздушном шаре в 2016 году, который впервые в истории совершил наш земляк Федор Конюхов - всего за 11 дней.

Предпремьерный показ фильма в кино-культурном центре «Победа» посетили журналисты, ценители кино, видные персоны Челябинска, а также губернатор Алексей Текслер со своей семьей.

«Я горд и счастлив, что сегодня один из первых показов этого фильма проходит именно в Челябинске, — отметил Алексей Текслер в своем приветствии к зрителям. — И это не случайно, ведь Федор Конюхов — наш земляк, он тесно связан с нашим регионом, хоть и родился не здесь. Он проводит в Миассе парусную регату, открыл школу юных путешественников, его вёсельные лодки, на которых он совершил свои удивительные плавания, названы “Тургояк” и “УРАЛАЗ” (в честь Миасского автозавода)».

Фильм продолжительностью полтора часа рассчитан не только на взрослую, но и на детскую аудиторию. Генеральный продюсер и исполнитель главной роли Федор Бондарчук, удачно вжившийся в образ Фёдора Конюхова, признался, что снимал кино для детей.

«Хорошо, что в зале сегодня есть дети, — именно для них мы сделали этот фильм, и, конечно, для взрослых, чтобы те не забывали о своих детских мечтах, — отметил Федор Бондарчук, выступая перед участниками челябинской презентации. — Всё, что нам дано — это от Бога. Достигнуть большего мы не можем, но не использовать то, что нам дано, — это грех. На мой взгляд, именно эта фраза из фильма “Повелитель ветра” отражает моё видение его сути. В каждом из нас есть особая жажда к своему делу, у некоторых она проявляется очень сильно, и с ней нельзя совладать, не отправившись на поиски ответов на свои вопросы».

Федор Конюхов приехал в Челябинск вместе с супругой Ириной и сыновьями Николаем и Оскаром, чьи персонажи тоже воплощены в фильме. На предпоказе «Повелителя ветра» он с волнением признался, что будет впервые смотреть кино про самого себя вместе с челябинскими зрителями.

«Съемки проходили в основном без моего участия, я даже сценарию не уделил должного внимания, потому что был всё время в экспедициях, — говорит Федор Конюхов. — Практически всё ребята сделали без моего вмешательства, и я не мог подсказать или оценить промежуточные результаты, но они тонко уловили и показали суть».

На пресс-конференции в Челябинске, посвященной выходу фильма на большой экран, в ответ на вопрос, понравился ли фильм, Федор Конюхов и его жена Ирина поблагодарили профессиональную команду творцов, которые с вниманием и трепетом отнеслись ко всем деталям и фактам из жизни путешественника.

«Фильм очень правдив, его хорошо создали, выбрали самую квинтэссенцию жизни Федора», — отметила Ирина Конюхова, чью роль в фильме «Повелитель ветра» здорово сыграла актриса Анна Михалкова.

Федор Конюхов кивает, подтверждая слова супруги, и одобрительно добавляет:

«Сделали красиво и при этом серьезно отнеслись к моему полету. Хоть это и художественный фильм, снятый для широкого круга зрителей, и в нем есть доля художественного вымысла. Это искусство, а не документальное кино. К тому же мою жизнь трудно уместить в рамки кино, мне кажется, что я уже лет триста живу с моими вечными экспедициями, мировыми рекордами и путешествиями. Вот, например, отец мой в жизни был гораздо более суровым, чем показали в кино», — смеется Федор Конюхов.

Семья и семейные ценности играют в сюжете картины огромную роль, и тема взаимоотношений с близкими провоцирует создателей фильма снова и снова задавать вечные вопросы и искать ответы на них. Дети растут и взрослеют, по полгода не видя своего отца, и иногда даже злятся на него за его неуемную жажду познания и стремление отправиться в очередное путешествие в одиночку.

«Ребята хорошо показали жизнь семьи, как мои близкие волнуются, переживают, даже иногда злятся, но всё равно поддерживают меня», — говорит Федор Конюхов.

Все конфликтные ситуации в фильме разрешает мудрая фраза из уст Анны Михалковой: «Пока мы его ждём, он возвращается», призывающая к пониманию и прощению. Поддержка от близких — это невероятно мощная сила.

Ещё одной сложной темой в кино является духовная, религиозная составляющая пути Федора Конюхова. Всем ясно, что он — вовсе не обычный человек. Он гений и одержимый — два в одном, он не может быть обыкновенным, как все. И он погибнет, если останется в четырех стенах, если отступится от поисков ответов на свои вопросы.

«Я боялся, что фильм получится лубочным, ведь снять о православии и молитве очень сложно, это глубоко внутреннее, объяснить это очень сложно, — делится своими впечатлениями о «Повелителе ветра» Федор Конюхов. — Но создатели показали молитву ненавязчиво и тихо».

Фильм полностью основан на реальных событиях, и это сильно вдохновляет верить в свои силы, несмотря на любые трудности. И речь даже не столько о познании мира, путешествиях, неимоверных физических нагрузках и рекордах, сколько о познании себя, своего внутреннего мира, собственных духовных и телесных возможностей. Режиссер и автор сценария картины Игорь Волошин с восхищением говорит о Федоре Конюхове, ставя его в пример всем нам.

«Я решил снять фильм о живом человеке, о нашем современнике, который своим примером показывает, что возможно всё, — рассказывает Игорь Волошин. — Пусть не с первого раза, но своими руками, ногами и головой можно добиться многого, достигнуть своей заветной мечты. Главное — верить в то, что ты делаешь, и твоя вера будет помогать тебе».

Наш легендарный современник Федор Конюхов стал супергероем в жизни и в кино, ходячим блокбастером, человеком-мифом. В его доме-музее в Москве хранятся прославленные лодки «Тургояк» и «УРАЛАЗ», и многочисленные иконы, и картины, написанные его рукой, и та самая гондола от воздушного шара, в которой он совершил своё кругосветное путешествие в 2016 году.

На презентации фильма «Повелитель ветра» в Челябинске епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков подарили Федору Конюхову для его коллекции венец из колючей проволоки, по-доброму напомнив, что венец победителя — это всегда терновый венец.

«Для нас Федор Конюхов — это величайший пример духовного стояния в вере», — отметил протоиерей Игорь Шестаков.

Также представители православной церкви напомнили участникам презентации фильма, что Федор Конюхов — не только известный путешественник, но и священник, преподнеся ему в дар икону Иоанна Предтечи в качестве оберега для будущих экспедиций.

Автор: Анастасия Ивановская
Федор Конюхов
Федор Бондарчук
Алексей Текслер
кинопремьера
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03.10.2023 12:12

В Челябинске закрыли движение на улице Чичерина

03.10.2023 12:10

История челябинской куклы могла бы стать сюжетом для сказки Андерсена

03.10.2023 11:59

Южноуральских журналистов и педагогов ждут на конкурсе «Воспитатель. Педагог. Наставник».

03.10.2023 11:53

Сказочные персонажи из песка прощаются с челябинцами до следующего лета

03.10.2023 10:49

В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации

03.10.2023 10:33

Студентов Челябинской области научат превращать идеи в бизнес-проекты

03.10.2023 10:27

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом

03.10.2023 10:16

В Челябинской области четвертого октября завоют сирены

03.10.2023 09:52

Жители копейского поселка пожаловались Алексею Текслеру на жизнь без горячей воды

03.10.2023 09:34

Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?

03.10.2023 09:18

«Уральский комбинат питания» возглавил отличник народного просвещения РФ

03.10.2023 08:56

В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1

02.10.2023 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)

02.10.2023 17:59

Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов

02.10.2023 17:53

В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили

02.10.2023 17:48

В Челябинске ведется прием неисправной бытовой техники и батареек в помощь Донбассу

02.10.2023 17:35

Корь у сотрудника челябинского СИЗО не подтвердилась, карантин отменен

02.10.2023 17:25

Южноуральцев предупреждают о возможных помехах в телерадиоэфире с 5 по 20 октября

02.10.2023 16:57

Набережная у чуриловского пруда приобрела завершенный облик

02.10.2023 16:31

Во вторник в Челябинской области – тепло и преимущественно без осадков

02.10.2023 15:56

Челябинский спектакль «Дом Бернарды Альбы» удостоен наград «Худсовета»

02.10.2023 15:49

Каслинский автовокзал ждет капитального ремонта

02.10.2023 15:14

Погода на октябрь в Челябинской области

02.10.2023 14:13

В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»

02.10.2023 14:12

В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании

02.10.2023 14:11

В Челябинской области состоялся туристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья

02.10.2023 13:55

Со второго октября в новой школе в «Вишневой горке» начали учиться первоклассники

02.10.2023 13:42

Еще две детские библиотеки региона превратились в модельные

02.10.2023 12:56

В Челябинске презентовали книгу о писателях и художниках

02.10.2023 12:47

В Челябинске открыли новый пункт полиции

02.10.2023 12:32

Книги из Еткуля отправились на Донбасс

02.10.2023 12:12

Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца

02.10.2023 12:09

Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России

02.10.2023 12:01

Молодые танцоры из Миасса стали лауреатами международного конкурса и получили два гранта

02.10.2023 11:54

Девять жилых домов Челябинска начали новую неделю без горячей воды

02.10.2023 11:36

Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября

02.10.2023 11:33

Концерт в горсаду имени Пушкина в помощь бойцам СВО собрал сотни челябинцев и прошел на «ура»

02.10.2023 11:00

Челябинская области наращивает объемы жилищного строительства

02.10.2023 10:41

Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ

02.10.2023 10:38

Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе

02.10.2023 10:37

В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ

02.10.2023 10:24

Челябинец готовился к прыжку с девятого этажа, покончить с собой ему не дали спасатели

02.10.2023 09:19

В Челябинской области в выходные водители насмерть сбили двух пешеходов

02.10.2023 09:07

«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара

01.10.2023 22:27

Анонсы событий и мероприятий на 2 октября (18+)

01.10.2023 21:26

Двухфакторная аутентификация на Госуслугах становится обязательной

01.10.2023 20:38

В понедельник в Челябинской области – без осадков

01.10.2023 10:37

Жизнь в состоянии подвига челябинского металлурга Ильяза Зинурова

30.09.2023 23:28

Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев

30.09.2023 17:13

Анна Зимина назначена замначальника Челябинской областной службы занятости

30.09.2023 13:50

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 25.09.2023 по 01.10.2023)

30.09.2023 11:55

В Магнитогорске полицейские вернули украденное ювелирное украшение

30.09.2023 11:23

Челябинцы соберутся на сороковины Евгения Пригожина