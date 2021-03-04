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В Златоусте брат и сестра, являющиеся сиротами, выиграли суд по делу о получении жилья

В Златоусте (Челябинская область) суд встал на сторону детей-сирот, жилищные интересы которых представляла прокуратура: брат и сестра, чьих родителей лишили прав (впоследствии их отец умер) получат «квадраты», положенные им по закону.

О судебном решении в пользу Анжелы и Александра сообщили общественники из организации «Гражданский патруль», начавшие помогать ребятам и их бабушке осенью прошлого года: Роза Нуриевна Латыпова, являющаяся опекуном своих внуков, обратилась к активистам в начале октября 2020-го.

Женщина рассказала, что Анжела, Александр и их сестра Анастасия живут вместе с ней и дедом на 55-ти с половиной квадратных метрах (при этом, в квартире на Шоссейной прописаны еще четыре человека). По словам бабушки, детей приписали к их с мужем жилищу, не получив на то согласия супругов.

«Конечно же, я не оставлю детей, но они не являются прямыми наследниками, и, если со мной и моим супругом, их дедушкой, что-то случится, наши внуки могут оказаться на улице. В соцзащите со мной даже разговаривать не стали. Все, чего я хочу, - это чтобы детей поставили на учет, как это положено по закону, - рассказала тогда «Гражданскому патрулю» Роза Латыпова.

Общественники сразу обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и в октябре же ушедшего года получили официальный ответ надзорного ведомства Златоуста, в котором говорилось следующее:

«Установлено, что решениями министерства социальных отношений Челябинской области от 07.02.2020 и от 14.02.2020 Ерещенко Александру Александровичу и Данилиш Анжеле Александровне отказано во включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вышеуказанные решения являются незаконными и обжалованы прокурором города в судебном порядке».

Что касается Анастасии Ерещенко, то в отношении нее фактов нарушения требований жилищного законодательства в ходе прокурорской проверки установлено не было.

«В связи с этим оснований для принятий мер прокурорского реагирования не имеется», - ответили в прокуратуре Златоуста.

Третьего марта текущего года суд встал на сторону детей-сирот. Как рассказал представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королёв, Анжела Данилиш получит квартиру вне очереди, а ее брата в очередь на получение жилья вернут.

Общественник считает, что даже в случае обжалования судебного решения проигравшей дело стороной вышестоящая инстанция оставит его без изменения.