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В Златоусте новый транспортный прокурор

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил младшего советника юстиции Михаила Павлова на должность златоустовского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры сроком на пять лет.

Новый транспортный прокурор Златоуста Михаил Павлов уже приступил к работе

Павлов окончил Саратовскую государственную академию права. Проходит службу в органах прокуратуры с 2011 года. Работал в Уральской, Дальневосточной транспортных прокуратурах. В марте 2020 года был назначен на должность заместителя Златоустовского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры.

За время службы зарекомендовал себя квалифицированным юристом, принципиальным и требовательным руководителем, способным добиваться выполнения задач, поставленных перед органами прокуратуры.