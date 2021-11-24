В Златоусте открылся Центр амбулаторной онкологической помощи для лечения по полису ОМС

В Златоусте (Челябинская область) торжественно открыли – с участием главы муниципалитета Максима Пекарского - Центр амбулаторной онкологической помощи, в котором 536 тысяч жителей горнозаводской зоны могут быстро получить полную диагностику и высокотехнологичное лечение онкологических заболеваний бесплатно по полису ОМС.

ЦАОП открылся на базе медицинского центра «Лотос», главврач которого Елена Коляда отметила, что в большинстве небольших городов горнозаводской зоны Южного Урала - дефицит врачей-онкологов. И для прохождения диагностики (при подозрениях на онкологию) и последующего лечения (если диагноз подтвердился), жителям нужно ездить в Челябинск, ждать своей очереди, тогда как промедление может стать критическим.

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«Открытие ЦАОП в Златоусте позволит жителям горнозаводской зоны в течение двух недель дней пройти обследование и получить диагноз, а затем пройти полный курс лечения, включая хирургическое вмешательство в связке с челябинским центром. Наша задача - как можно раньше выявить онкологию, что увеличивает эффективность лечения. К тому же все это можно получить совершенно бесплатно - по полису ОМС», - подчеркнула Елена Коляда.

К ЦАОП в Златоусте прикреплены жители Златоустовского, Миасского, Чебаркульского, Усть-Катавского и Трехгорного округов, Кусинского, Чебаркульского, Уйского, Ашинского, Катав-Ивановского и Саткинского муниципальных районов.

Центр, расположенный на площади больше четырех тысяч квадратных метров, оснащен всем необходимым для диагностики и лечения онкозаболеваний оборудованием. Пациенты могут сделать здесь УЗИ, рентген, КТ, ЭКГ, ЭХО-КГ. В декабре запланирован запуск отделения маммографии. Кроме того, есть собственная клинико-лабораторная диагностика и эндоскопическое отделение. Часть сложных манипуляций, например, МРТ или имплантация порт-систем для длительного введения химиопрепаратов проводятся в ЦАОП Челябинска.

В центре Златоуста есть все для комфортного лечения онкологических заболеваний, в том числе собственный дневной стационар с палатами на двух человек, оборудованный функциональными кроватями и креслами для длительной химиотерапии.

Врачи подбирают лекарства индивидуально, предлагают дополнительные препараты для поддерживающей терапии и уменьшения неприятных симптомов химиотерапии. Особенностью ЦАОП является то, что частная медклиника с высокотехнологичным оборудованием лечит бесплатно по полису ОМС.

Работа с пациентом начинается в день обращения. Чтобы попасть к онкологу в ЦАОП Златоуста, пациенту с подозрением на онкологическое заболевание достаточно направления из поликлиники. В центре в течение двух недель больного полностью обследуют. Если подозрение подтверждается, то для проведения консилиума и разработки плана лечения пациента направляют в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Если принято решение об операции, то больного направляют в онкодиспансер или в ЦАОП «Лотос» в Челябинске на Труда, 187-Б. Потом он возвращается в Златоуст для проведения химиотерапии в рамках дневного стационара.

«Работа ЦАОП в Челябинске уже доказала свою эффективность, нашим специалистам удается обнаружить болезнь на первой и второй стадиях у 73-х пациентов с онкологией. Это отличный показатель, поскольку ранняя диагностика - залог успешного лечения», - подчеркнула Елена Коляда.

Центра амбулаторно-онкологической помощи в Златоусте находится по адресу: улица Щербакова, 2-Д.

Телефон: 8 (351) 220-03-03.