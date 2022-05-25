В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки

В Златоусте (Челябинская область) подрядчик - ООО «Автодорсервис» - плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки, тогда как обязан это сделать в рамках гарантийных обязательств.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, капитальный ремонт объекта «Проспект имени Юрия Гагарина – район Машзавода» был проведен в рамках заключенного муниципального контракта в прошлом году, а нынешней весной проверяющие обнаружили ряд дефектов, а именно трещину в асфальте в районе Айского моста, ямы на повороте к муниципальному предприятию «Автохозяйство», а также в районе кольца УВД и при выезде с заправки.

Отметим, несовершенства проведенного ремонта на дороге с оживленным трафиком были выявлены в ходе муниципального контроля.

Соответствующую претензию заказчик - управление ЖКХ Златоуста - направил подрядчику еще первого апреля. Подрядная организация на это пообещала, что устранит все выявленные дефекты, как только установятся положительные температуры и сухая погода.

«При этом датой окончания работ значится 30-е мая текущего года», - отметили в мэрии Златоуста.

Сегодня уже 25-е мая, а к работе над ошибками подрядчик так и не приступил. Ситуация находится на контроле администрации Златоуста, где заявили, что претензионная работа проводится и будет проводиться по всем подрядным организациям, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязательства, - и касается это не только некачественного ремонта дорог.