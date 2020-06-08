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В Златоусте полицейская собака Бонна помогала раздавать памятки про аферистов

Общество
Сегодня, 16:28
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) служебная собака Бонна не отказала своей хозяйке, сотруднице полиции Анастасии Дружининой, и приняла участие в региональной профилактической акции «Останови мошенника». Вместе с ней она раздавала горожанам памятки о профилактике мошенничества. Со своим служебным заданием полицейский пес справился на отлично.

Служебная овчарка Бонна, которая присоединилась к акции по профилактике мошенничества, несет службу во время охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.  Полное имя собаки, которая наравне с полицейскими приняла участие в профилактической акции «Останови мошенника» - Бонна. Сокращенно - Боня.  Это пес из питомника немецких овчарок «Арийцы Урала».

Бони почти полтора года. У сотрудницы полиции Анастасии Дружининой овчарка живет с сентября 2019 года и уже стала ей полноценной напарницей и другом.

«Боня нанимается рутинной работой. Она очень доброжелюбная и идет на контакт, но при этом может быть очень суровой дамой. Приняла она участие в областной акции по профилактике мошенничества. Возможно, что при задержании мошенники познакомятся с ней лично!», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» хозяйка служебной собаки Анастасия Дружинина.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в эти выходные в регионе проходила акция «Останови мошенника».

Полицейские рассказывали жителям Челябинской области о самых распространенных способах отъема аферистами денег, наиболее часто используемых мошеннических схемах и о том, как обезопасить себя и не попасться на удочку преступников. В мероприятии также принимали участие служебные собаки.

Напомним, только в 2019 году в отношении южноуралальцев было совершено порядка шести тысяч мошеннических преступлений. Аферисты прикрываются главами городов, сотрудниками полиции, социальных служб, представителями банков, страховых компаний. И южноуральцы охотно ведутся на их уловки.

Южноуральцам, имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых необходимо разъяснить им, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического характера, а именно не вести диалоги с мошенниками, прекратить разговор и позвонить родственникам. Мошенникам не важен статус, пол и возраст человека, которого они обманывают. В случае совершения в отношении вас преступления необходимо сообщить о случившемся в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02.

Заявления принимаются круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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