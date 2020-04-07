В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС

В Златоусте (Челябинская область) торговцы взвинтили цены на лимон и имбирь. Увеличение стоимости произошло более чем в два раза.

Жители города стали активно жаловаться на повышение цен. Только в общественную организацию "Гражданский патруль" поступило свыше 800 обращений. Горожане сообщали, что в магазинах пропали полезные фрукт и растение. Там, где остались, стали непомерно дороги.

Общественники попросили жителей Златоуста помониторить цены по городу. Оказалось, проблема резкого скачка цен - повсеместная. Торговцы объясняют повышение стоимости возросшим спросом.

Как отмечают в "Гражданском патруле", если раньше килограмм лимонов в Златоусте стоил чуть больше ста рублей, то теперь его цена возросла почти до 500 рублей.

Общественники обратились в Челябинское УФАС с просьбой разобраться в ситуации.