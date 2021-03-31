31.03.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги
31.03.2021
Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»
31.03.2021
В Копейске неизвестный «заминировал» школу
31.03.2021
Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета
31.03.2021
Из-за covid-19 в России поставили под сомнение обязательность ЕГЭ
31.03.2021
В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев
31.03.2021
Власти Златоуста продолжают укреплять спортивно-культурный блок
29.03.2021
Молодежь и юниоры «Динамо-Уралочки» из Златоуста лучшие в России
25.03.2021
Полицейские и сотрудник СИЗО из Златоуста, фабриковавшие уголовные дела, остались на свободе
24.03.2021
УК Златоуста: Беременные страдают из-за вандалов
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021