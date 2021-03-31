В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев

В Златоусте (Челябинская область) сегодня, 31-го марта, работает исполняющий обязанности прокурора региона Павел Вепрев.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской мэрии, совместно с руководством прокуратуры Златоуста Павел Вепрев провел личный прием предпринимателей и представителей юридических лиц. В работе выездной мобильной приемной принял участие и глава округа Максим Пекарский.

«В ходе приема были рассмотрены личные обращения от представителей златоустовского бизнес-сообщества. Ряд вопросов касался жилищно-коммунального хозяйства, в том числе организации работы по вывозу твердых коммунальных отходов, отношений между хозяйствующими субъектами. Все поступившие обращения приняты в работу, заявители получат ответы в установленные сроки. При необходимости будут проведены прокурорские проверки, по результатам которых определят меры реагирования», - сообщили в администрации Златоуста.

Следующим пунктом в рабочем графике стало посещение Златоустовского завода металлоконструкций. Павел Вепрев, совместно с уполномоченным по правам человека Челябинской области Юлией Сударенко, встретился с представителями трудового коллектива. Главный вопрос повестки – задержка заработной платы.

«Несмотря на временные трудности, предприятие работает, сформирован план перспективного развития. Завод обеспечен заказами, ведутся переговоры по долгосрочному сотрудничеству. Есть достаточные основания полагать, что ситуация стабилизируется. На сегодняшний день долг по зарплате действительно существует, но задержки непродолжительные. Все денежные средства, поступающие на счета предприятия, направляются именно на погашение задолженности по зарплате и налоговые отчисления, - отмечает руководство ООО «ЗЗМК».