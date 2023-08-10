В зоопарке Челябинска умерла 31-летняя шимпанзе Соня

В зоопарке Челябинска умерла шимпанзе Соня, долгое время болевшая сахарным диабетом. Ей был 31 год.

Как рассказали в зоопарке, Сонечка появилась в Челябинском зоопарке в 2000 году. Она жила в паре с самцом Бони и родила пять прекрасных малышей. Три года назад, в 2020 году, Бони не стало. Соня очень тяжело переживала утрату, и вскоре у неё диагностировали сахарный диабет.

С Соней проводили ежедневные тренинги, приучили к регулярному взятию крови для контроля уровня глюкозы. В 2022 году после комплексного обследования выявлен ещё ряд хронических заболеваний.

Сотрудники вспоминают, что, несмотря на ухудшения самочувствия, шимпанзе не расставалась со своими любимыми пледиками, предпочитала трапезничать на свежем воздухе, любила чай с лимоном и снисходительно взирала на посетителей.

В зоопарке отметили, что последние годы Соня находилась на постоянной терапии, но сахарный диабет с каждым днём подрывал ее здоровье. В 2023 году на фоне эндокринного заболевания у самки развились серьёзные осложнения, требующие оперативного вмешательства.

«Собрав консилиум врачей, мы решились на операцию, которая давала хоть какую-то надежду на улучшение состояния, но спасти шимпанзе не удалось. Сонечки не стало девятого августа из-за остановки сердца.», - с горечью констатировали в зоопарке.

Напомним, 30 июня в челябинском зоопарке скоропостижно умерла молодая медведица Забава. Вскрытие показало, что основными причинами ее смерти стали продуктивный менингоэнцефалит и ДВС-синдром (в результате длительного воздействия на организм инфекции, предположительно вирусного характера).