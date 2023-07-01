Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы

Челябинский зоопарк сообщил трагическую новость: вчера, 30 июня, умерла молодая медведица Забава.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для установления причин скоропостижной смерти всеобщей любимицы.

«За эти неполных два года Забава стала неотъемлемой частью нашей зоопарковской семьи и ее внезапный уход стал потрясением для коллектива. Нужно время на то, чтобы осознать произошедшее и выяснить обстоятельства», - отмечают в Челябинском зоопарке.

Историю счастливого спасения Забавы можно прочитать здесь. В зоопарке косолапая малышка после разлуки длиной в несколько месяцев воссоединилась с родной сестрой Шкодой, это была весна прошлого года. К огромному сожалению, Забава, подарившая так много радости и сотрудникам учреждения, и его посетителям, прожила совсем короткую жизнь. И теперь Шкода осталась одна.

«До тех пор, пока не появятся официальные заключения, мы воздержимся сами и попросим вас воздержаться от комментариев по поводу произошедшего», - с такой просьбой работники Челябинского зоопарка обратились к своим подписчикам.