01.07.2023
«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области
01.07.2023
Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса
01.07.2023
Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля
30.06.2023
Преображение челябинской Свободы
30.06.2023
Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд
Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы
16.06.2023
Обитателей Челябинского зоопарка ждет лучшая жизнь – с помощью жителей
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
24.05.2023
Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком
18.05.2023
Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023