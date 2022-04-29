Ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев нашел лучших молодых модельеров в Челябинской области

МТС и ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев в рамках всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М» провели в Челябинске мастер-класс по созданию модных образов и обсудили эскизы юных южноуральских дизайнеров. Имена лучших из них станут известны сегодня, 29 апреля, в 19.00, на модном показе «FashionDay «Поколения М» в «Тракторе».

Наставник проекта «Поколение М» Игорь Гуляев провел творческую встречу с ценителями моды и начинающими дизайнерами из Челябинска, Копейска, Миасса, Златоуста и Брединского района Челябинской области, а также открытое портфолио-ревью южноуральских участников конкурса «MTS-Fashion». Молодые дизайнеры Челябинской области загрузили на сайт «Поколения М» более двухсот эскизов, по которым Игорь Гуляев дал персональные рекомендации по созданию ярких образов для успешных коллекций, а также рассказал, как развивать необходимые для работы в fashion-индустрии навыки и как добиться успеха в этом направлении. Все загруженные эскизы примут участие в федеральном конкурсе дизайнеров, который продлится до 31 мая. Автор лучшего образа получит главный приз проекта – стажировку в лучших домах моды страны.

«Челябинские ребята – креативные и смелые, у них получилось удивить меня своей вовлеченностью и по настоящему взрослым подходом к любимому делу. На встрече мы вместе отсмотрели огромное количество эскизов, обсудили, как можно доработать их идеи, какие текстуры под них лучше подбирать, и как делать первые шаги в модной индустрии. Надеюсь, что молодые дизайнеры не остановятся и еще ярко заявят о себе в fashion-направлении», – отметил ведущий российский дизайнер, наставник проекта «Поколение М» Игорь Гуляев.

Посещение модного показа «FashionDay «Поколения М» бесплатное, но необходимо зарегистрироваться и получить электронный пригласительный билет.

Целью проекта «Поколение М» является предоставление ребятам из разных регионов страны уникальных бесплатных возможностей для развития их творческих способностей и формирования условий для социального лифта российской молодежи.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. «Поколение М» стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О Модном Доме IGOR GULYAEV

Игорь Гуляев - дизайнер одежды с мировым именем, лауреат многочисленных премий, в том числе «Дизайнер года», «Лучший меховой дизайнер», «Международный прорыв», «Лучший Меховой Бренд», «Русское имя мехового кутюра». Его работы украшают гардеробы таких мировых и российских знаменитостей, как Уитни Хьюстон, Орнелла Мути, Монсеррат Кабалье, Лара Фабиан, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Валерия и многих других.

Модный дом IGOR GULYAEV был основан в 2009 году, когда вышла дебютная коллекция дизайнера. Первый же показ вызвал большой резонанс, международные издания стали называть кутюрье новатором в сфере меховой моды. Сегодня модный дом базируется в Санкт-Петербурге и Москве.