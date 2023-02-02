Великая Победа: Россия отмечает 80-летие со дня разгрома фашистов под Сталинградом

По случаю 80-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом (эту важную дату Россия отмечает сегодня, второго февраля) минобороны России запустило мультимедийный раздел «Сталинград: великая победа Великой войны».

В историческом разделе представлены документы военных лет из фондов центрального архива Минобороны России, посвященные ключевым этапам Сталинградской битвы; распоряжения Ставки Верховного Главнокомандования, наркома обороны Иосифа Сталина; боевые донесения с фронта, описания подвигов воинов-сталинградцев и немецкие оперативные карты.

Как сообщает министерство обороны Российской Федерации, опубликованные в разделе документы направлены на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.

Отметим, ко второму февраля 1943 года благодаря едино скоординированным между собой оборонительным и наступательным операциям советские войска полностью разгромили группировку противника под Сталинградом. Эта победа стала началом коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Всего в ходе Сталинградской битвы Красная Армия уничтожила около четверти всех фашистских сил, действующих на советско-германском фронте. Общие потери гитлеровцев составили более полутора миллионов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Стратегическая инициатива перешла в руки советского командования, были созданы условия для развертывания общего наступления Красной Армии и массового изгнания фашистских захватчиков с территории СССР.

Вот как звучал приказ наркома обороны Советского Союза:

«Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев, - это значит обеспечить за нами победу».

Также в посвященном Сталинградской битве разделе приведены записи из дневника немецкого офицера 79-й пехотной дивизии, проникнутые пораженческим настроением. 23 октября 1943 года он пишет: «Сталинград все еще не взят. Его будут называть Верденом этой войны. Борьба за Сталинград продолжается дольше, чем война с Францией. Настроение у меня опять портится».

Несколько дней спустя он отмечает: «Иногда я прихожу в отчаяние, но я, конечно, поборю это проклятое чувство. Я не должен часто быть в этом ужасном настроении».

На этой же странице он выражает страх ответственности за содеянное вермахтом в отношении советского народа: «Иногда я думаю, что, быть может, однажды и моих детей постигнет та же участь, что и многих русских (…)».

Напомним, сегодня, в дни проведения Россией специальной военной операции, ряд граждан нашей страны выступает за возвращение Волгограду героического имени Сталинград.