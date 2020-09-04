Веники и арбузы завозятся в Челябинскую области исключительно из Узбекистана
Основным поставщиком овощей и фруктов в Челябинскую область является Узбекистан. Из этой страны на Южный Урал поступают до 40% всех свежих фруктов, до 30 % овощей, до 50% пряностей, 100% арбузов и веников.
Управлением Россельхознадзора осуществляется весь карантинный фитосанитарный контроль в отношении ввезенной растительной продукции.
Специалистами ведомства за восемь месяцев 2020 года досмотрено около 33 тысяч тонн подкарантинной продукции и около 390 тысяч штук посадочного материала и веников сорго, поступивших на склады временного хранения и в зоны таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.
За указанный период в Челябинскую область ввезено около 33 тысяч различной растительной продукции, в том числе три тысячи тонн свежих фруктов, 2,8 тысячи тонн бахчевых культур, 900 тонн сушеных овощей и пряностей, одна тысяча тонн арахиса, 9,4 тысячи тонн свежих овощей, шесть тысяч тонн семян подсолнечника и тыквы, 130 тонн сухофруктов, 125 тонн семенного материала, 208 тысяч штук посадочного материала и 180 тысяч веников сорго.
Подкарантинная продукция ввозилась из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Китая, Ирана, Сербии, Египта, Нидерландов, Индии.
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