ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Веники и арбузы завозятся в Челябинскую области исключительно из Узбекистана

Общество
Сегодня, 17:01
Размер текста

Основным поставщиком овощей и фруктов в Челябинскую область является Узбекистан. Из этой страны на Южный Урал поступают до 40% всех свежих фруктов, до 30 % овощей, до 50% пряностей, 100% арбузов и веников.

Управлением Россельхознадзора осуществляется весь карантинный фитосанитарный контроль в отношении ввезенной растительной продукции.

Специалистами ведомства за восемь месяцев 2020 года досмотрено около 33 тысяч тонн подкарантинной продукции и около 390 тысяч штук посадочного материала и веников сорго, поступивших на склады временного хранения и в зоны таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

За указанный период в Челябинскую область ввезено около 33 тысяч различной растительной продукции, в том числе три тысячи тонн свежих фруктов,  2,8 тысячи тонн бахчевых культур, 900 тонн сушеных овощей и пряностей, одна тысяча тонн арахиса, 9,4 тысячи тонн  свежих овощей, шесть тысяч тонн семян подсолнечника и тыквы, 130 тонн сухофруктов, 125 тонн семенного материала, 208 тысяч штук посадочного материала и 180 тысяч веников сорго.

Подкарантинная продукция ввозилась из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Китая, Ирана, Сербии, Египта, Нидерландов, Индии.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 14:25
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Сегодня, 14:12
В центре народного единства Челябинска школьникам рассказали, как не стать жертвой террориста
Сегодня, 14:08
Из-за крупного пожара в школе Верхнего Уфалея эвакуировано почти 400 человек
Сегодня, 13:41
На Таганае идет «туалетизация»
Сегодня, 12:58
За сутки умерло четыре человека с ковидом в Сатке, Челябинске, Златоусте и Магнитогорске
Сегодня, 12:43
Студентов медицинского техникума Сатки не будут выселять из общежития
Сегодня, 11:35
Глава минобра отправился в Снежинск по поручению губернатора
Сегодня, 11:18
За сутки в Челябинской области подтверждено 73 новых случая ковида
Сегодня, 10:44
Гехт: Все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное – легитимны
Сегодня, 10:37
Общественники назвали бывшую челябинскую свалку высокотехнологичным сооружением
Общество
Сегодня, 14:25
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Общество
Сегодня, 10:44
Гехт: Все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное – легитимны
Новости
Сегодня, 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября
Сегодня, 16:44
Общество
Серийный веловор из Златоуста едва не подвел под уголовную статью свою знакомую
Сегодня, 16:39
Федерация
В России хотят запретить снижать прожиточный минимум
Сегодня, 16:25
Федерация
Известный защитник Новороссии Бенес Айо не может получить российское гражданство
Сегодня, 15:33
Происшествия
Новой жертвой мошенников стал житель Копейска
Материалы рубрики
Сегодня, 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября
Сегодня, 16:44
Общество
Серийный веловор из Златоуста едва не подвел под уголовную статью свою знакомую
Сегодня, 14:12
Общество
В центре народного единства Челябинска школьникам рассказали, как не стать жертвой террориста
Сегодня, 13:41
Общество
На Таганае идет «туалетизация»
Сегодня, 09:56
Общество
Для гостей нацпарка «Зигальга» строят переправу через реку Юрюзань
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика