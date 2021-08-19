19.08.2021
За годы участия в субботнике на Аргази активисты ОНФ достали со дна больше тысячи сетей
19.08.2021
За взятку челябинскому таможеннику осудили предпринимателя из Казахстана
19.08.2021
Ветеран уголовно-исполнительной системы Челябинской области написал и издал книгу об Атлянской колонии
19.08.2021
Двадцать южноуральских аграриев получат гранты на развитие фермерского дела
19.08.2021
В Челябинск охранник торгового комплекса ударил посетительницу по лицу
19.08.2021
Челябинские полицейские задержали пьяную молодежь за «избиение» скульптуры лакея на Кировке
Ветеран уголовно-исполнительной системы Челябинской области написал и издал книгу об Атлянской колонии
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021