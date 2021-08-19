Ветеран уголовно-исполнительной системы Челябинской области написал и издал книгу об Атлянской колонии

Ветеран уголовно-исполнительной системы Челябинской области Геннадий Сычев написал и издал книгу об Атлянской воспитательной колонии.

В 2017 году учреждение, просуществовав свыше восьми десятилетий, было перепрофилировано в колонию-поселение №7, напоминает пресс-служба регионального ГУФСИН. Но история Атлянской колонии продолжает жить - в книге Геннадия Яковлевича и в постоянно действующей экспозиции исправительного учреждения.

Свой авторский труд писатель назвал «Страницы истории Атлянской воспитательной колонии в документах, воспоминаниях, фотографиях, публикациях». Это солидное, 500-страничное издание, вскрывает огромный пласт истории края; подробно описывает особенности работы с беспризорниками в начале прошлого века; рассказывает и об Атлянской колонии трудпоселенцев, созданной в те же годы, что и трудколония для несовершеннолетних. Также здесь множеств воспоминаний бывших воспитанников АВК, которые всё-таки сумели встать на правильный путь.

«Невозможно перечислить всё, что собрал автор на страницах своей книги. Её надо внимательно и вдумчиво читать, потому что эта книга не только познавательная, но и воспитательная», - отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Отметим, Геннадий Сычев более сорока лет своей жизни посвятил службе в уголовно-исполнительной системе. Начинал работать учителем русского языка и литературы в школе при колонии, а затем психологом. Проводил беседы с осужденными, помогая им выбрать в дальнейшем правильный жизненный путь, разобраться в сложных ситуациях.

Выйдя на заслуженный отдых, Геннадий Яковлевич посвятил себя литературному творчеству. В 2017 году он издал книгу «Люди и судьбы. Атлянцы и Великая Отечественная война».