Владельцы маршруток Челябинска будут наказаны за езду без масок и отсутствие антисептиков

Водители маршрутных такси в Челябинске продолжают ездить без масок, а в салонах транспортных средств отсутствуют антисептики. Владельцы транспортных компаний будут оштрафованы.

Управлением транспорта Челябинска продолжается проверка общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. Сегодня, 24 сентября, проверено 30 единиц подвижного состава. Нарушения выявлены у семи водителей частных перевозчиков, по одному водителю в трамвае и автобусе. Руководителям предприятий направлены письма об усилении контроля за использованием средств индивидуальной защиты.

За отсутствие медицинских масок водители транспорта будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», что влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Что касается пассажиров общественного транспорта, то по результатам проверки масочный режим в среднем соблюдают 10,8 процента челябинцев.

Также в ходе рейда было выявлено, что в маршрутных такси №3, №14, №56, №62 и №85 у водителей отсутствовали антисептические средства обработки транспорта.

По результатам собранных материалов государственными инспекторами Роспотребнадзора будут направлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм, в соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Максимальное наказание, которое она предусматривает, - приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, по поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города тоже продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Несмотря на то, что областном центре до четвертого октября продлен режим повышенной готовности и ношение масок в общественных местах является обязательным требованием, горожане упорно продолжают игнорировать эти требования.

С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок.

Проверки торговых комплексов и магазинов города будут продолжаться в ежедневном режиме. Помощь в проведении проверок оказывают органы полиции.