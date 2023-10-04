Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства

Мехатронные станции озерского производства (Челябинская область) представили на событии всероссийского масштаба – открытии инновационного научно-технологического центра в Великом Новгороде.

Как отмечает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк», созданные в отраслевом Центре компетенций станции незаменимы на чемпионатах профессионального мастерства и в обучении будущих профессионалов на базе колледжей. Ранее производство таких станций монополизировали иностранные специалисты. Теперь у России есть свой ответ, и появился он в Озерске: именно здесь выросли и продолжают передавать свой опыт призеры чемпионатов профмастерства от отраслевого до мирового уровней.

«Наши станции – это полностью российская разработка, комплектующие от корпусов до коммутации мы производим самостоятельно, – подчеркнул руководитель отраслевого центра компетенций Никита Норкин. – Впервые в «боевых» условиях мы проверили их на чемпионате Хайтек в прошлом году. Увидели тонкие места, получили обратную связь от участников и сегодня сделали станции еще более совершенными и технологичными».

Мехатронные станции озерского производства успели побывать еще и на открытии технопарка в Калуге. Его по телемосту провел также президент России Владимир Путин. А в Великом Новгороде глава государства лично обошел экспозиции и остановился на стенде Росатома, где и находились мехатронные станции. Спрос на станции озерского производства сейчас только растет: их уже применяли на нескольких чемпионатах и останавливаться на этом не планируют.

«Мы нашли достойный ответ на запрос профессионального сообщества. Востребованность станций высока. Например, на минувшем чемпионате профессионального мастерства AtomSkills работали 15 наших станций – это очень масштабно, рекорд для данного чемпионата. Сейчас планируем поставить наши станции на чемпионат в Санкт-Петербург, на национальный финал. А в будущем специальность «Мехатроника» имеет все шансы занять место в учебной программе «Профессионалитета». Мы к этому готовы», – отметил эксперт отраслевого Центра компетенций Салават Юсупов.

Сейчас в отраслевом центре компетенций осваивают еще и производство программно-логистических контроллеров (ПЛК). Мехатронные станции с такими контроллерами станут полноценными обучающими комплексами. Опытные образцы станций с ПЛК и представили Владимиру Путину.