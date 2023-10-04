04.10.2023
Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства
04.10.2023
В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов
04.10.2023
Десантная группа ВСУ пыталась проникнуть в Крым на катере и трех гидроциклах
04.10.2023
В Челябинске закроют движение трамваев через перекресток Горького и Первой Пятилетки
04.10.2023
ВСУ вновь пытались атаковать 31 дроном объекты в регионах РФ
04.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 октября (18+)
Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства
21.09.2023
Главврач КБ №71 Озерска, обвиняемый в получение взятки, останется в СИЗО до ноября
21.09.2023
«Маяк» посетили участники Менделеевской экологической экспедиции
14.09.2023
«Энергия атома»: чемпионат по АТОМболу собрал в Озерске дошколят семи атомградов России
13.09.2023
Специалисты «Маяка» создали в Озерске детскую фабрику безопасности
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023