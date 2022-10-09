Власти Чебаркуля поддержали инициативу челябинского депутата о возведении памятника погибшим в СВО южноуральцам

Власти Чебаркуля (Челябинская область) поддержали инициативу депутата городской думы Челябинска от партии «Справедливая Россия – За Правду!» Владимира Корнева об увековечивании памяти земляков, погибших в специальной военной операции на Украине.

С инициативой об установке памятника южноуральским воинам, в том числе героям-одноклассникам из Чебаркуля, сложившим головы при освобождении Новороссии, в борьбе с бандеровским фашизмом, Владимир Корнев вышел на руководство Челябинской области и администрацию Чебаркуля в конце сентября, рассказав об этом на своей странице в ВКонтакте.

Спустя неделю челябинский депутат получил положительный ответ от главы Чебаркульского городского округа Светланы Виноградовой, которая сообщила следующее:

«Администрация Чебаркуля поддерживает инициативу депутата челябинской городской думы Владимира Корнева по установке памятника воинам, погибшим в СВО, на территории Чебаркуля (улица Каширина) и готова оказать содействие в этом вопросе».

«Прошу у народа дать название памятнику героям. Вечная память бойцам! Друзья, благодаря вашей жертве, Россия будет жить в веках!» - написал челябинский депутат на своей странице в ВК, получив одобрение мэра Светланы Виноградовой.

Также депутат опубликовал номер счета, на который желающие поучаствовать в возведении памятника, могут пересылать посильные суммы. Получатель – Любовь Глушкова (южноуральский офицер Константин Глушков, одноклассник и друг Владимира Корнева, погиб в самом начале спецоперации).