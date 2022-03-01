Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине

Южноуральский офицер Константин Глушков (1985-го года рождения) погиб во время спецоперации на Украине.

О трагическом событии на своей странице в ВКонтакте рассказал депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев. Погибший военнослужащий был его одноклассником и другом. О случившемся Владимир узнал от родных своего товарища.

«Костян... Дружище... Пусть земля тебе будет пухом, родной. Друг, все детство провели вместе! Герой наш пал в бою на Украине», - написал Владимир Корнев.

Как рассказал депутат агентству «Урал-пресс-информ», Константин Глушков, офицер-контрактник, выпускник Челябинского военного танкового училища, погиб 24-го февраля. Его похороны, ориентировочно, состоятся пятого-шестого марта (тело погибшего на малую Родину еще не доставили). Пока неясно, где будет похоронен герой – в Челябинске или Чебаркуле, в военном городке которого будущий офицер провел детство – вместе с родителями он жил в одном из домов офицерского состава и учился, вместе с Владимиром Корневым, в местной школе №4.

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«Костя был хорошим, добрым, отзывчивым человеком, патриотом. Он любил свою Родину. У Кости осталась семья – он был муж и отец, родители, брат-близнец Алексей – с Костей они похожи, как две капли воды, даже роста одинакового. Для всех нас это огромная, невосполнимая потеря», - сказал Владимир Корнев.

Брат-близнец погибшего южноуральца – тоже военный. Сейчас, по словам депутата, связи с Алексеем нет, неизвестно, где он находится.

«Костя и его брат всю жизнь были неразлучны. И в армию вместе пошли, и военное училище одно окончили. И контрактниками оба стали», - рассказал Владимир Корнев.

Под постом о гибели Константина Глушкова на странице депутата – десятки комментариев. Все, кто знал (и не знал) героя, скорбят о его гибели и выражают соболезнования родным и близким.