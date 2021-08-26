Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки

Администрацией города Челябинска проводится работа по изъятию объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Об этом рассказали сегодня, 26 августа, в пресс-службе городской мэрии.

В настоящее время по трем объектам незавершенного строительства проходит рассмотрение дел в суде. К ним относятся административно-торговый комплекс на пересечении улиц Красная и Труда (собственник – ООО «УралБизнесГрупп»), гостинично-спортивный комплекс с подземной стоянкой на улице Васенко, 94 (собственник – ООО «Стройсвязьурал-1»), а также торгово-офисный комплекс на пересечении проспекта Победы и улицы Городской (собственник – ООО «Союз социально-экономического развития»).

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Кроме того, по пяти объектам осуществляются мероприятия по проведению аукциона. Среди них торгово-офисный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных (собственник – ООО «Жилстрой-9»), спортивно-оздоровительный центр и торгово-офисное здание с подземной автостоянкой на улице Бейвеля (собственник – ООО «Доступное жилье»), здание гостиничного комплекса на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской (собственник – ООО «Росстрой»). Повторный аукцион будет проведен по двум жилым домам в микрорайоне «Яблочный» (собственник – ООО ПКО «Челябинск-стройиндустрия») и по участку для строительства жилых домов на улице Дзержинского (собственник – ООО ПКО «Челябинск-стройиндустрия»).

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Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», мэрия Челябинска серьезно взялась за заброшенные стройки. По части из них уже проводятся мероприятия по изъятию. По некоторым объектам направлены исковые заявления в суд о признании права собственности на объекты незавершенного строительства отсутствующим и освобождении земельного участка. Также Комитет по имуществу регулярно направляет информацию в прокуратуру по объектам незавершенного строительства, находящихся в частной собственности.