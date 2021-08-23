Челябинск освободят от заброшенных строек

Администрация Челябинска взялась за объекты незавершенного строительства. Часть из них уже выставлена на торги. Об этом сообщила сегодня, 23 августа, замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

На сегодняшний день, как рассказала Надежда Рыльская, на территории города Челябинска выявлено 56 земельных участков, которые предоставлялись ранее для завершения строительства. Они находятся в государственной или муниципальной собственности. В настоящее время сроки действия договоров аренды уже истекли.

В связи с этим по 11 земельным участкам направлены исковые заявления в суд о признании права собственности на объекты незавершенного строительства отсутствующим и освобождении земельного участка.

По 42 земельным участкам осуществляются мероприятия по изъятию с последующей продажей через публичные торги. Из них 20 решений судов вступили в законную силу.

По объектам незавершенного строительства, находящихся в частной собственности, Комитетом по имуществу регулярно направляется информация в прокуратуру города для принятия мер прокурорского реагирования.