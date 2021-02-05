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Власти Челябинска обсудили вопросы строительства проспектов и улиц и разработали план

Власти Челябинска разработали план мероприятий по своевременной подготовке правоустанавливающих документов для реализации строительства объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Разработка плана стала итогом состоявшегося сегодня, пятого февраля, совещания в городском комитете по управлению имуществом и земельным отношениям, посвященного вопросам строительства объектов улично-дорожной сети города.

Встреча состоялась под председательством руководителя КУИиЗО Челябинска Оксаны Шейкиной с участием председателя комитета дорожного хозяйства города Рината Кучитарова и начальника правового управления челябинской мэрии Елены Хасановой.

Как сообщает телеграм-канал КДХ Челябинска, кроме прочего, в ходе совещания на обсуждение были вынесены вопросы строительства по федеральным программам следующих объектов: улицы Конструктора Духова - на участке от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда; улицы Наркома Малышева - на участке от Братьев Кашириных до Университетской Набережной; улицы Академика Макеева - на участке от проспекта Героя России Евгения Родионова до улицы 250-летия Челябинска; проспекта Героя России Евгения Родионова – на участке от улицы Татищева до улицы Академика Макеева.

Дополнительно был рассмотрен вопрос реконструкции Ленинградского моста по проспекту Победы через реку Миасс.