Власти Челябинска пояснили ситуацию «со сквозным проездом» по двору на Воровского

Власти Челябинска прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что жители нескольких домов по улице Воровского перегородили проезд во двор машинами, чтобы помешать началу строительства дороги для сквозного проезда автомобилей экстренных служб.

Как оказалось, в квартале улиц Воровского - Курчатова - Свердловский проспект - Елькина в Советском районе не строится новая дорога или сквозной проезд.

Проезд в районе дома по улице Воровского, 23-В существовал с момента постройки дома, однако много лет назад был перекрыт незаконно установленным металлическими гаражом, пояснили в мэрии.

«Согласно решению межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в данном квартале необходимо организовать возможность проезда автомобилей экстренных служб для обеспечения условий безопасности и возможности проведения спасательных работ», - сообщили в администрации Челябинска, добавив, что работы по благоустройству, в том числе с целью организации доступности внутриквартальных территорий для проезда автомобилей экстренных служб, в настоящий момент ведутся и в других территориях Советского района.

По желанию жителей, у последнего подъезда дома 23-В по улице Воровского могут быть установлены забетонированные столбики, исключающие возможность сквозного проезда, а у первого подъезда - знак «Тупик», отметили в мэрии.

Тем временем, следственные органы СКР по Челябинской области начали доследственную проверку по данной теме, отреагировав на вышеуказанную информацию из социальных сетей о нарушении прав жителей улицы Воровского.

«В ходе проверки будет установлена достоверность информации и обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления», - сообщили в региональном следственном управлении СКР.