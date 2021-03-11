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Власти Челябинска убеждают дорожных подрядчиков нанимать дополнительную технику

Власти Челябинска стараются убедить дорожных подрядчиков нанимать дополнительную технику, которая помогла бы справиться с последствиями в очередной раз разгулявшейся стихии.

В городской мэрии подчеркнули, что уборка улично-дорожной сети Челябинска находится на постоянном контроле чиновников.

Как сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, сегодня, 11 марта, для ликвидации последствий ночного снегопада было дополнительно привлечено 35 единиц наемной техники по всему городу.

«Это погрузчики, самосвалы, то есть та техника, которая требуется для вывоза снега. Если говорить в целом о нынешней зиме, то сейчас снежный покров, по данным метеосайтов, на территории Челябинска - 46 сантиметров. В эти же дни в марте прошлого года он составлял 24 сантиметра, то есть сейчас снега в два раза больше. Погода в текущем году нас не балует, в прошлом в это время уже были устойчивые «плюсы». А сейчас зима все еще не отступает. По прогнозам, снегопады на этой неделе не закончатся, ожидаются заморозки», - отметил Максим Куляшов.

Он также сообщил, что после заморозков будет небольшое потепление – соответственно, возникнет много проблем, связанных с мокрым снегом, гололедицей.

«Мы просим жителей нашего города с пониманием отнестись к неудобствам, которые возникают при очистке проезжей части от снега: в этих условиях мы должны в первую очередь очистить дороги, затем приступим к массовой очистке тротуаров, внутриквартальных проездов, остановок общественного транспорта. И уже город будет полностью приведен в порядок», - сказал Максим Куляшов.

Как подчеркнули в челябинской администрации, на контроле властей находится и уборка придомовых территорий. Так, сегодня, 11-го марта, на расчистку дворов от снега выведено около двух тысяч дворников и 30 единиц техники.

Также управляющие компании привлекают дополнительные машины сторонних организаций. В четверг заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов проверил, как ведется уборка во дворах Калининского и Курчатовского районов.

«Непростая зима выдалась в этом году, со вчерашнего дня снова метет и идет снег, поэтому силы всех управляющих компаний брошены на расчистку дворов, очистку подъездов, пешеходных тротуаров. Важно в первые сутки привести в порядок дворовые территории, чтобы люди могли комфортно выходить из дома, чтобы под ногами был уплотненный снег. Выстраиваем взаимодействие между службами, потому что управляющие компании осуществляют расчистку дворовых территорий, районы - внутриквартальных проездов, дорожные службы убирают улично-дорожную сеть», - отметил Александр Астахов.

По его словам, эта синхронизация важна для того, чтобы качественно убрать снег и расчистить путь пешеходам и обеспечить проезд автомобилей.