23.12.2021
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида
23.12.2021
«Пушкинская карта»: ключ к успеху выставки Музеев Московского Кремля в Челябинске
23.12.2021
Самокатчика из Челябинска, сбившего ребенка, ждет суд
23.12.2021
Челябинцы превратили автомойку в цех по производству нелегального алкоголя
23.12.2021
Школьникам разрешат сдать ЕГЭ без ПЦР-тестов на коронавирус
23.12.2021
Добровольцы волонтёрского центра РМК поздравляют подопечных паллиативной службы
Власти Магнитогорска поддержали самозанятых
22.12.2021
Депутаты Магнитогорска утвердили бюджет на следующий год
22.12.2021
За декаду до Нового года Магнитогорск прирос бюджетом
21.12.2021
В Магнитогорске наградили лучших журналистов
03.12.2021
В Магнитогорске определят лучших журналистов
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021