Власти Магнитогорска поддержали самозанятых

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) поддержали самозанятых. Эта категория граждан теперь может заниматься нестационарной торговлей.

Депутаты Собрания внесли изменения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Теперь нестационарной торговлей смогут заниматься не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, зарегистрированные как самозанятые.

«В Магнитогорске 8650 человек самозанятых. Это те, кто шьет, занимается репетиторством, продает выращенные товары. Им оказывается льготное кредитование, имущественная поддержка. С ними может заключаться социальный контракт. Кстати, в нашем городе плата за использование лотков не взимается. Никакой бюрократии нет. Осуществляется полное содействие самозанятым, даже новые лотки, установленные в уходящем году, бесплатны», - отметил спикер Собрания Александр Морозов.

«Мы считаем, что предоставление нестационарных объектов большему, чем сейчас, кругу лиц, позволит стимулировать предпринимательскую активность в нашем городе», ‒ отметил председатель комиссии по муниципальной собственности и земельным отношениям Сергей Король.