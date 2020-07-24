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Власти приглашают горожан к работе над стратегией развития Челябинска

Общество
Сегодня, 15:56

Власти Челябинска приглашают горожан к совместной работе над стратегией социально-экономического развития города до 2035-го.

Целью документа является повышение инвестиционной привлекательности южноуральской столицы для потенциальных бизнес-партнеров, улучшение качества жизни в городе и создание возможностей для самореализации молодежи.

Администрация Челябинска и члены рабочей группы приглашают всех жителей областного центра принять участие в разработке стратегии - основополагающего документ, с учетом которого столица Южного Урала будет развиваться в ближайшей и долгосрочной перспективах.

«Город - это сервис для жителей, и нам просто необходимо их прямое участие в создании Стратегии, полезные инициативы, предложения, замечания. Нужно вместе подумать, каким мы видим Челябинск в 2035 году. Какая стратегическая цель является приоритетной?», - отметил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Направить свои предложения челябинцы могут на электронную почту: fin@cheladmin.ru (с пометкой «Стратегия-2035»), а также прислать их Олегу Извекову в Инстаграм и Facebook.

 

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