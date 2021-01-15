Власти заверяют, переболевших ковидом южноуральцев берут под наблюдение. Жители опровергают

В Челябинской области жителей, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, ставят на учет в поликлинике. За состоянием их здоровья в дальнейшем наблюдают участковые терапевты, заверяют чиновники. Жители утверждают, что после выписки они никому не нужны.

«Тех, кто переболел (ковидом – прим. ред.), мы буквально с рук на руки передаем на амбулаторное звено и продолжаем наблюдать. Особенно пожилым гражданам у нас назначаются лекарственные препараты в течение месяца. Это, прежде всего, антикоагулянты, которые препятствуют образованию тромбов, - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 15 января. - Мы достаточно серьезно следим за тем, чтобы эти больные при выписке передавались на амбулаторное лечение и там наблюдались участковыми терапевтами».

Правда, наши читатели из городов области сообщают, что после выписки из больницы, а тем более после закрытия больничного, их самочувствие никого не интересует.

Как рассказала одна их переболевших женщин, с момента выписки прошло уже два месяца. Но она до сих пор чувствует себя неважно. Болят голени (на это немало переболевших жалуются), часто болит голова, общая слабость, быстро устает. Вечером после работы вообще сил не хватает ни на что. По ночам еще поднимается температура. Другая сообщает о проблемах с печенью и суставами, третья – о повышении сахара (хотя раньше вообще не было этих проблем). И все отмечают, что во время работы им ни разу не позвонили из поликлиники и не предложили пройти дополнительное обследования или хотя бы сдать анализ крови. Не были даны и рекомендации по восстановлению после ковида. О реабилитации после перенесенного коронавируса речь вообще не идет.