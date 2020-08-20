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Власти Златоуста объяснили причину «обрушения» потолка в доме на Тургенева

Фото: 
Алексей Коновалов
Общество
Сегодня, 13:45
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Автор: 
Евгения Александрова

Власти Златоуста (Челябинская область) объяснили причину «обрушения» потолка в доме №3 на улице Тургенева, о чем сегодня, 20-го августа, написали в городском паблике.

«Потолок в доме 3 на улице Тургенева, о котором «Гражданский патруль» много говорил на прошлой неделе, все-таки обвалился, несмотря на заверения чиновников, что дом имеет всего 38% износа», - такой пост появился в четверг в сообществе «ЧП/ДТП Златоуст».

В реальность потолок не обрушился, его «обрушили», чтобы привести в порядок, - в настоящее время обслуживающая организация «ЗлатСитиСервис» проводит в бывшем общежитии ремонтные работы, в чем лично убедился глава города Максим Пекарский.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» советник градоначальника по информационной политике Алексей Коновалов, сегодня мэр проезжал мимо дома№3 на Тургенева и, между делом, решил посмотреть, как продвигается ремонт.

«Как вы понимаете, чтобы заштукатурить потолок, сначала надо убрать старую штукатурку, что, собственно, здесь и происходило. Никакого обрушения потолка не было, как нет и пострадавших в результате якобы случившегося ЧП», - подчеркнул Алексей Коновалов.

Напомним, в настоящее время муниципалитет занимается поиском новой компании для управления данным домом (до этого момента обслуживать его будет «ЗлатСитиСервис»). Третьего сентября состоится общее собрание собственников по выбору новой управляющей организации.

Параллельно проводится техническое обследование дома, вокруг которого последнее время кипят нешуточные страсти (сведущие люди не исключают заинтересованности некоторых лиц в раздувании скандала). На основании результатов проверки власти Златоуста примут по данному дому решение:  либо проводить здесь капитальный ремонт, либо признать жилое здание аварийным - с последующим переселением жильцов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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