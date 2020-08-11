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«Гражданский патруль» мог «наехать» на «ЗлатСитиСервис» по политическим мотивам

Политика
Сегодня, 14:19
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Автор: 
Евгения Александрова

Общественная организация «Гражданский патруль» могла «наехать» на компанию ООО «ЗлатСитиСервис» по политическим мотивам.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией в Златоусте, где разгорается скандал вокруг дома №3 по улице Тургенева.

Напомним, сегодня, 11 августа, лидер местного отделения «Гражданского патруля» Андрей Королёв сообщил о происшествии в данном доме, где на голову ребенку упала потолочная доска.

Активист заявил, что обслуживающая организация - «ЗлатСитиСервис» - не делала в доме капитальный ремонт, тогда как жильцы регулярно платили за него взносы.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», «Гражданский патруль» поддерживает партию «Справедливая Россия», представитель которой Александр Бозов является кандидатом в депутаты думы Златоуста по 15-му округу. Руководитель «ЗлатСитиСервиса» Татьяна Свиридова также претендует на депутатское кресло по этому же округу, в выборах участвует как самовыдвиженец, являясь при этом членом партии «Единая Россия» и, по имеющейся информации, фавориткой на выборах.

Политика политикой, а дом действительно нуждается в ремонте – это подтверждают снимки, предоставленные «Гражданским патрулем». Ситуацией уже заинтересовалась областная прокуратура. До первого июля этого года жилое здание находилось на обслуживании «ЗлатСитиСервиса» - с этого времени компания отвечать за него отказалась.

Как рассказал советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, сегодня администрация города организовала выездную комиссия по обследованию технического состояния данного жилого дома.

Было установлено, что многоквартирный дом – 1953-го года постройки, не аварийный. Износ здания, по сведениям ресурса «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)», составляет 38 процентов. Количество проживающих на конец января 2020 года составляло 72 человека.

«На данный момент муниципалитетом проводятся работы по поиску управляющей компании для управления домом. Шестого августа был организован и проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации, который не состоялся. Третьего сентября будет проведено общее собрание собственников по выбору новой управляющей компании», - сообщил Алексей Коновалов.

По его словам, в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области ремонт кровли, канализации, фасада дома №3 по улице Тургенева запланирован на 2025-2027 годы.

Долг по текущему ремонту общего имущества МКД составляет 360 тысяч рублей. Задолженность по жилищно-коммунальным услугам – 1 миллион​ 900​ тысяч рублей (что опровергает заявление «Гражданского патруля» о регулярных платежах жителей).

Также Алексей Коновалов подчеркнул, что в администрацию Златоустовского городского округа родители шестилетнего Матвея, на которого упала доска (как оказалось, это случилось около двух недель назад), с жалобами и заявлениями не обращались, как не обращались и – за медицинской помощью - в травмпункт.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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