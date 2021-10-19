Вместо ржавого забора и старых гаражей: на улице Кузнецова в Челябинске создадут сквер для семейного отдыха

В челябинском поселке АМЗ создадут новый сквер с прогулочными дорожками, малыми архитектурными формами, газонами и деревьями. Также на общественном пространстве, которое появится на прилегающей к центру дзюдо «Электрометаллург» территории, установят универсальную игровую площадку и обустроят зону с уличными тренажерами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Советского района Челябинска, сквер на улице Кузнецова будет благоустраивать Челябинский электрометаллургический комбинат, который выиграл аукцион и получил в долгосрочную аренду муниципальную землю.

Реализация проекта, принятого руководством предприятия, начнется весной следующего года.

Впереди - большая работа по согласованию всех идей благоустройства с городскими структурами, но главное решено – на месте парковки будет разбит сквер и сделана современная спортивная площадка.

«Важно, что она будет открытой, то есть доступ для занятий спортом получат не только юные дзюдоисты, занимающиеся в центре «Электрометаллург», но и все желающие. Мы хотим преобразить поселок АМЗ, создать на улице Кузнецова новое место притяжения для любителей здорового образа жизни, а высаженные здесь деревья-крупномеры и ухоженные пешеходные дорожки привлекут сюда для прогулок остальных местных жителей», - отметил генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Проект будущей зоны занятия спортом и семейного отдыха, которая придет на смену обшарпанным гаражам и ржавому забору, сделали специалисты фирмы «Элефант».