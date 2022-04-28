Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка

Стоимость стоматологических услуг в Челябинске в зависимости от клиники может отличаться в три-шесть раз.

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области провела анализ рынка стоматологических услуг в региональном центре.

«В Челябинске стоматологические услуги оказывают более 280 клиник, из них 16 государственных. Кроме того, 98 учреждений работают по профилю детской стоматологии», - сообщает КСП.

Так, лечение кариеса обойдется челябинцу от полутора тысяч до 4,8 тысячи рублей в зависимости от сложности, материалов и методов лечения.

За удаление зуба придется выложить от 800 рублей до трех тысяч рублей.

Протезирование на имплантах будет стоить от семи тысяч до 20 тысяч рублей, установка керамической коронки — от 12 тысяч до 25 тысяч рублей, установка металлокерамики — от 5,5 тысячи до 18 тысяч рублей.

Аудиторы отмечают, что средняя стоимость на услуги изготовления коронки и удаления зуба в Челябинске остается одной из самых низких в УрФО.