Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске

Жителям Челябинска, которые выберут для своих детей частный детский сад, придется ежемесячно платить минимум 10 тысяч рублей и максимум 41 тысячу рублей в зависимости от выбранного дошкольного учреждения.

Мониторинг цен на частные детсады провела Контрольно-счетная палата региона. Был проведен анализ по 80 частным детским садам Челябинска, из них восемь имеют лицензию с правом осуществлять образовательную деятельность, а 72 - предоставляют только услуги по уходу и присмотром за детьми в жилых домах (у них наличие лицензии не предусмотрено законодательством).

В большинстве из исследованных частных детсадов – 42 – ежемесячная плата варьируется в пределах от 10 до 15 тысяч. Посещение детьми 32 частных детсадов обойдется родителям от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. В трех дошкольных учреждениях плата составляет от 20 до 25 тысяч, в том числе в детсаду «Пряник» - от 23 тысяч рублей в месяц (лицензия) и «Звездочки – Last Estrellas» от 21 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие цены на услуги предлагают три частных детских сада в Челябинске:

- «Колибри» от 41,3 тысячи рублей в месяц (лицензия);

- «Маленький лидер» от 30 тысяч рублей в месяц (лицензия);

- «Семь Я+» от 25 тысяч рублей в месяц.

«В некоторых частных детских садах для зачисления ребенка могут потребовать внести вступительный взнос, который не входит в стоимость месячного абонемента», - отметили в КСП.

Во всех частных детских садах есть группы неполного дня (на выбор смены: с утра до обеда и с обеда до вечера).

Родителям советуют при выборе самого недорогого частного детского сада обращать внимание на качество питания; чистоту в помещениях; качество игрушек и постельных принадлежностей и наличие и состав развивающих программ и специалистов (психолог, логопед).