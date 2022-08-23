23.08.2022
В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»
23.08.2022
Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии
23.08.2022
На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом
23.08.2022
Центральный район Челябинска обработают против клещей
23.08.2022
На улице Трашутина в Чурилово появятся «карманный» сквер и новый участок дороги
22.08.2022
Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
15.08.2022
КСП Челябинской области готовится к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»
02.08.2022
Ревизоры пришли в администрацию Коркинского района
28.06.2022
Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию
20.06.2022
КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022