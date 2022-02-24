Водители Челябинска продолжают занимать места для инвалидов

В Челябинске водители продолжают нарушать правила дорожного движения, паркуясь на местах для инвалидов и тем самым ущемляя права людей с ограниченными возможностями здоровья. К такому выводу пришли сотрудники городской Госавтоинспекции.

«При проверке документов сотрудники ГИБДД выявляют не только полное отсутствие каких-либо документов, указывающих на инвалидность водителя либо его пассажиров, но и другие нарушения правил дорожного движения», - рассказала начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Челябинску Ирина Токарева.

Она отметила, что нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.