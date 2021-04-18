Военкомат Челябинской области набирает кандидатов в вузы минобороны РФ

Военный комиссариат Челябинской области проводит набор кандидатов в вузы министерства обороны Российской Федерации.

Чтобы стать курсантами военного вуза, ребятам в возрасте от 16-ти до 22-х лет, не проходившим военную службу, нужно иметь документы государственного образцы о среднем (полном) общем и среднем профессиональном образовании граждан.

Если молодой человек уже побывал в армии, то он может поступить вуз минобороны и в более «зрелом» возрасте - вплоть до 24-х лет.

Кандидаты на поступление в военные вузы должны предоставить результаты ЕГЭ и пройти профессионально-психологический отбор, включающий медицинскую комиссию, профессиональный отбор, экзамен по физической подготовке (бег на сто метров, кросс - три километра, подтягивание на перекладине, плавание сто метров).

«Также в вузах организуются вступительные испытания для категории кандидатов, не имеющих результатов ЕГЭ: выпускников школ до 2019-го года, выпускников колледжей, техникумов и других учреждений среднего профессионального образования», - рассказали в областном военкомате.

Ознакомиться со вступительными экзаменами можно и в военном комиссариате, и на сайте минобороны РФ, в разделе «Образование».

Документы для оформления личного дела необходимо представить в течение двух недель с момента подачи заявления на поступление. Образцы документов и направления на прохождение медицинской комиссии предоставляет военкомат.

Заявление на поступление можно подать в военный комиссариат по месту жительства (последний день приема – 20-е апреля). Если же юные южноуральцы выбрали вуз, где нужен допуск к государственной тайне, то заявления нужно было подавать до первого апреля.

В качестве кандидатов для обучения по программе средней профессиональной подготовки рассматриваются выпускники 11-х классов. ЕГЭ в данном случае не нужен, а вот пройти профессионально-психологический отбор - необходимо. Это также медкомиссия, профотбор, экзамен по физподготовке («стометровка», трехкилометровый кросс, подтягивание на перекладине и плавание на сто метров).

Не смогут стать курсантами военных вузов Российской Федерации молодые люди, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, а также ребята, в отношении которых ведется предварительное следствие, являющиеся фигурантами уголовного дела или в отношении которых ведется дознание.

Решение о несоответствии того или иного кандидата принимает комиссия военного комиссариата.

В военкомате Челябинской области сообщили также, что размер денежного довольствия для курсантов первого курса составляет две тысячи рублей, второго курса – от 11 тысяч 49 рублей до 20 тысяч 697-ми, третьего-пятого курсов – от 12 тысяч 93 рублей до 22 тысяч 11-ти.

Курсанты высших военно-учебных заведений Российской Федерации находятся на полном материальном и социальном обеспечении согласно нормам, предусмотренным для военнослужащих соответствующей категории (это и проживание, и питание, и обмундирование, и денежное довольствие).