Военная прокуратура и родители проверили работу областного сборного пункта "Челябинск-Южный"
Призывная кампания в Челябинской области вышла на финишную прямую - до ее окончания осталось чуть больше десяти дней.
Государственное задание выполнено на 70 процентов. К середине июля ряды российской армии пополнят около трех с половиной тысяч южноуральцев.
Отправки команд в армию идут практически каждый день. Сегодня, четвертого июля, состоялась подсадка в проходящий эшелон около 280-ти человек. Ребятам предстоит долгий путь: конечная остановка - Дальний Восток. Также к местам службы (в части и соединения Центрального военного округа) в эту субботу отправились несколько небольших команд. Итого - свыше трехсот призывников за один день.
Команды будущих солдат российской армии формируются на областном сборном пункте "Челябинск-Южный", где в связи с угрозой распространения коронавируса соблюдаются все необходимые меры безопасности.
Сегодня в этом лично убедились родители находящихся здесь призывников и представители военной прокуратуры Челябинского гарнизона. Временно исполняющий обязанности военного комиссара Челябинской области Андрей Максуров и начальник отдела призыва граждан на военную службу регионального военкомата Андрей Пашкин показали, как организована работа сборного пункта в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Сразу при входе на территорию ОСП "Челябинск-Южный" - барьерный рубеж с постом термометрии.
После того как призывникам измерят температуру и выдадут маски, они встают в очередь - соблюдая социальную дистанцию - и по одному заходят в кабинет для сдачи теста на коронавирус (тест-системами военный комиссариат Челябинской области обеспечило главное медицинское управление Вооруженных Сил Российской Федерации).
Результат становится известен через полчаса. Это время ребята проводят в установленной неподалеку от входа палатке - также находясь на безопасном расстоянии друг от друга.
"Если результаты у всех отрицательные, команда проходит в здание для прохождения медицинского обследования. Если тестирование - не дай Бог - покажет положительный результат, больного сразу эвакуируют в больницу - у нас есть договоренность со скорой помощью, а остальные члены команды уйдут в самоизоляцию. Таких случаев, к счастью, у нас не было. И, я уверен, не будет. Самое главное для нас - это не допустить заноса коронавирусной инфекции на территорию областного сборного пункта. Здоровье призывников - превыше всего, поэтому родители немного ущемлены в своих правах - в эту призывную кампанию мы стараемся не пускать на территорию ОСП посторонних. Ради безопасности ребят", - отметил Андрей Максуров.
Исключение было сделано сегодня для нескольких человек, чтобы представители родительского сообщества лично удостоверились в том, что на ОСП "Челябинск-Южный" в Копейске их дети находятся в безопасности.
Родителям и представителям надзорного ведомства (работники военной прокуратуры бывают здесь регулярно, как и всегда во время призывных кампаний) показали работу столовой, пищеблока, медицинской комиссии, провели в спальню, в помещение для выдачи обмундирования. Никаких нарушений выявлено не было.
Сотрудница столовой рассказала, что в меню у ребят сегодня. Оказалось, дела обстоят очень даже неплохо. На завтрак призывники ели плов с мясом птицы, вареные яйца, пили натуральный растворимый кофе с пряниками (на другой день здесь будет печенье), делали бутерброды с маслом и сыром. На обед молодых людей ждыли салат из свежих огурцов и помидоров, щи, гречневая каша и тушеная свинина в соусе, компот.
"Вареные яйца мы даем ребятам каждый день. Кому не хватает хлеба, всегда могут попросить еще", - рассказала работница пищеблока и продемонстрировала гостям богатые запасы того, что всему голова.
Столовая произвела на гостей благоприятное впечатление. Здесь все в порядке и с посудой, и с сервировкой столов. Вокруг чистота и порядок. Положительно оценили визитеры и места хранения продуктов, не забыв проверить качество последних. Никаких нареканий областной сборный пункт не получил - пищеблок всем понравился.
Супруга двадцатилетнего Михаила Дьякова, который в настоящее время ждет отправки на областном сборном пункте, рассказала, что ее молодому мужу нравится, как здесь кормят. Говорит, что и вкусно, и сытно.
Мама Дмитрия Логинова, Евгения, также получила положительные эмоции от экскурсии по столовой - для каждой матери очень важно, чтобы ее ребенок хорошо питался (к слову, еду для себя и своих товарищей во время армейской службы теперь готовят не сами солдаты, а специально обученные люди, поэтому качество питания в российской армии заметно возросло).
"Впечатления у меня хорошие. Я никогда раньше не была "за кулисами". На областном сборном пункте мне понравилось. Понравилась столовая - все чистенько, все предусмотрено, понравилась спальня ребят - там тоже порядок. Увидела, что и медицинское обследование проводится на уровне. И с этой стороны все нормально. На все вопросы я получила ответ и, если честно, даже немного успокоилась", - поделилась Евгения Логинова.
Дмитрий - ее единственный сын. Неудивительно, что мама волнуется и переживает. Парню 23 года, и он только вчера успешно защитил диплом. Дмитрий является выпускником Челябинского государственного университета, получил специальность "Экономическая безопасность" (в эту кампанию около 15-ти процентов южноуральских призывников уходят в армию, получив высшее образование).
Евгения Логинова охарактеризовала своего сына как человека самостоятельного, занимающегося спортом и привыкшего к физическим нагрузкам. Тем не менее, не волноваться за своего ребенка она не может.
Сам Дмитрий настроен оптимистично. Он не унывает и с надеждой смотрит в будущее.
"Эмоции переполняют, конечно. Они позитивные. Хочется чего-то нового в жизни. Думаю, армия все это мне даст. Жду интересной службы и вообще всего самого хорошего. Только вчера защитил диплом, а уже сегодня отправляюсь служить", - поделился будущий солдат.
В комнате, где ребята получают обмундирование, Андрей Максуров спросил призывников (в основном там находились парни из Челябинска) о самочувствии: нет ли среди них кашляющих, чувствующих недомогание. Призывники бодро отрапортовали: "Никак нет".
Другой команде, готовившейся к отправке в Подмосковье, временно исполняющий обязанности военкома Челябинской области пожелал достойно проявить себя на службе и подчеркнул, что уральцы - на армейской службе всегда одни из лучших и дадут фору любому москвичу.
Заместитель военного прокурора Челябинского гарнизона подполковник юстиции Олег Кочуров рассказал, что сегодняшний визит на областной сборный пункт был плановым и показал, что работа по отправке ребят на армейскую службу организована должным образом.
"Военная прокуратура Челябинского гарнизона осуществляет надзор за соблюдением законодательства о призыве граждан на военную службу, в том числе мер по доведению положенных норм довольствия, защите жизни и здоровья призывников. В условиях распространения коронавирусной инфекции этому направлению деятельности уделяется наиболее пристальное внимание. В Челябинской области с учетом предпринятых командованием и военной прокуратурой мер случаев заболевания ковидом в ходе призывной кампании 2020 года не выявлено", - констатировал Олег Кочуров.
Андрей Максуров добавил, что командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин держит отправки и работу областного сборного пункта и призывных комиссий на особом контроле.
"Большую поддержку в проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, нам оказывают главы городов и муниципальных районов Челябинской области и губернатор Алексей Текслер", - отметил Андрей Максуров.
По его словам, в числе территорий-передовиков, лучше всех справляющихся с планом по призыву, - Брединский, Агаповский, Карталинский, Варненский районы, Миасс и Металлургический район Челябинска.
Андрей Максуров подчеркнул, что все ответственные за призывную кампанию лица, включая его самого, приложат максимум усилий, чтобы выполнить государственное задание в установленные сроки - к 15-му июля.
Весенняя призывная компания 2020-го года стала своего рода экзаменом на прочность, и причина тому - коронавирус. В таких условиях (когда к местам службы ребят необходимо отправлять исключительно в отдельных вагонах, когда надо строго и неукоснительно следить за соблюдением мер безопасности, когда первые отправки начались гораздо позднее обычного) еще никто никогда не работал. Тем не менее, Челябинская область старается справляться.
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