13.12.2022
Рентгенохирургу кардиоцентра в Челябинске присвоено звание заслуженного врача РФ
13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
13.12.2022
Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154
12.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря (18+)
12.12.2022
Выпускник ЮУрГУ с борта МКС поздравил россиян с Днем Конституции
12.12.2022
В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи
«Военный комиссариат нового облика» откроется в Челябинске
13.10.2022
Погибли пятеро мобилизованных южноуральцев, их семьям будет оказана помощь
23.08.2022
Экс-сотрудников военкомата будут судить за взятки от призывников
09.12.2019
Военкомат Челябинской области приглашает южноуральцев на прием
27.09.2017
Уклонисты от армии и коррупция – основные проблемы весенней призывной кампании
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022