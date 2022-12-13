«Военный комиссариат нового облика» откроется в Челябинске

В декабре этого года ожидается завершение реконструкции здания для двух челябинских военкоматов – Калининского и Курчатовского районов. Об этом сообщила в своем telegram-канале сенатор Маргарита Павлова.

Оба входят в пилотный проект «Военный комиссариат нового облика», выбор объектов был предоставлен регионам. На будущий год должны быть подготовлены новые помещения еще для двух военкоматов в Челябинске и одного в Кунашаке.

В настоящее время все пять военкоматов Челябинска (областной и районные) располагаются в зданиях середины прошлого века.