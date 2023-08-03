Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы

Копейский городской суд и Верхнеуральский районный суд (Челябинская область) избрали меру пресечения женщинам, совершившим попытки поджога военных комиссариатов. И в том, и в другом случае в удовлетворении ходатайства следователей о заключении под стражу подозреваемых было отказано.

Как сообщает пресс-служба Копейского городского суда, жительница Копейск подозревается в умышленном повреждении имущества, принадлежащего ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны.

Старший следователь СО ОМВД России по г. Копейску обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Помощник прокурора поддержал ходатайство органов следствия.

Подозреваемая и ее защитник просили суд отказать в удовлетворении ходатайства. Они отмечали, что подозреваемая имеет постоянное место жительство, где проживает со своей матерью и дочерью, работает.

Выслушав все доводы и исследовав письменные материалы, суд в удовлетворении ходатайства следователя отказал. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца - до первого октября 2023 года.

Как сообщили агентству в пресс-службе Верхнеуральского районного суда, следователь ходатайствовал об избрании в отношении обвиняемой в попытке поджога военкомата в Верхнеуральске меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Напомним, в ночь с 31 июля на первое августа в Копейске и Верхнеуральске были совершены попытки поджога военкоматов. И в том, и в другом случае женщина кинула в окно военкомата бутылки с зажигательной смесью.

Огонь не причинил большого вреда. В Копейске поджигательницу задержали на месте преступления сотрудники полиции, а в Верхнеуральске - сотрудники Росгвардии.

Аналогичные случаи в этот день произошли и в ряде других городов России. Большинство задержанных пошли на это шаг после разговора с телефонными мошенниками.