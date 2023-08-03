03.08.2023
Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси
03.08.2023
В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа
03.08.2023
Российские студенты стали чаще проводить каникулы за рубежом
03.08.2023
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
03.08.2023
Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы
03.08.2023
В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки
Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы
01.08.2023
В Челябинской области совершены две попытки поджога военкоматов
23.06.2023
Текслер поручил принять дополнительные меры по защите железнодорожных объектов
07.06.2023
Поджог релейных шкафов на ЮУЖД привел к задержке нескольких поездов
03.12.2022
Челябинец ради интереса поджег банкомат с почти четырьмя миллионами рублей
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023