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25.04.2021 09:36

Военный следственный отдел: В частях Челябинского гарнизона неуставные отношения становятся редкостью

Климат в частях Вооруженных Cил Российской Федерации, дислоцированных на территории Челябинской области, улучшается, случаев неуставных отношений между военнослужащими становится меньше из года в год, и они, как правило, уже не приводят к причинению среднего или тяжкого вреда здоровью, а скорее, представляют собой такое явление, как казарменное хулиганство.

О том, какая обстановка сегодня наблюдается в воинских частях Южного Урала, агентству «Урал-пресс-информ» рассказал заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Челябинскому гарнизону подполковник Михаил Калинов.

По его словам, воинские преступления в регионе, конечно, еще фиксируются. Выявляются факты и самовольного оставления части военнослужащими, и неуставных отношений, но категория последних - уже без сломанных носов и челюстей. Чаще всего это побои, нанесением которых заканчивается выяснение, кто в мужском коллективе главный. Как правило, серьезнее синяка под глазом пострадавший от неуставных отношений (в течение года выявляется не больше четырех-пяти таких фактов) не получает.

«Что касается самовольного оставления части, то в Челябинском гарнизоне такого нет – из наших частей военнослужащие во время службы не бегут. Не случается и такого, чтобы кто-то не прибыл в часть из отпуска. В основном мы расследуем дела в отношении военных, которые несут службу далеко – например, на Дальнем Востоке. Приезжая сюда в отпуск, возвращаться обратно они не хотят – хотят служить поближе к дому. Чаще всего такие граждане сами приходят к нам и признаются в том, что сбежали», - отмечает Михаил Калинов.

В таких случаях военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону истребует возбужденные по месту службы не желающих возвращаться уклонистов дела, расследуют их и заканчивает уже здесь. За самовольное оставление части виновному, как правило, грозит или штраф, или условный срок. Такого, чтобы военнослужащий, уклоняясь от службы, скрывался длительное время, уже нет.

«В настоящее время в армию призывают на один год, но, начиная службу, молодые ребята понимают, что все не так просто: тут и постоянные построения, и боевые задачи, которые надо выполнять. Рабочий день не всегда начинается в девять утра и заканчивается в шесть вечера. И учения бывают не по одному дню. Окунаясь в реальную жизнь, оказавшиеся не готовыми к трудностям военнослужащие понимают: «Это не мое» - и сбегают. Однако и таких дел становится все меньше и меньше. Если сравнивать с 2001-м годом, когда я начинал службу, мы расследовали около пятнадцати дел по уклонистам в месяц. А сейчас их пять-шесть за год. И ситуация с неуставными отношениями стала лучше. Раньше каждый месяц были дела такой категории, а сейчас, как я уже сказал, их всего несколько за год, не более пяти», - рассказывает Михаил Калинов.

По его словам, суициды в среде военнослужащих сегодня тоже редкость, но, увы, все еще происходят (до недавнего времени в отделе расследовалось дело о гибели курсанта ЧВВАКУШа, погибшего в результате падения из окна казармы. В ходе следствия установлено, что в его гибели виновных нет, он совершил суицид ввиду своих личностных качеств и психологического состояния).

По каждому факту военные следователи с самого начала полноценно отрабатывают все возможные версии: доведение до самоубийства, несчастный случай, убийство.

«Всегда изучаем ситуацию самым тщательным образом, чтобы получить объективную картину. Смотрим, что за среда, как складываются взаимоотношения в воинском коллективе. Военнослужащие раскрываются не сразу (имею в виду свидетелей). На начальном этапе, как правило, они ничего не рассказывают, а потом пытаются убедить следствие, что в части все хорошо, все отлично. И только когда входишь в доверие – это получается через определенное время (когда начинаешь допрашивать свидетеля более детально), узнаешь, как все обстоит на самом деле, понимаешь, какие эмоции в реальности испытывают военнослужащие. Понимаете, они находятся в части постоянно - живут там, изо дня в день контактируют друг с другом. Все видят, переживают, но не хотят рассказывать обо всех своих делах – думают, что, если поделятся с нами какой-то информацией (к примеру, скажут, что хлеб черствый, что плохо покормили), это обязательно приведет к каким-то последствиям. Соответственно, при расследовании уголовных дел, связанных с гибелью военнослужащего в части, какой-то эффект достигается лишь через определенный промежуток времени», - подчеркивает Михаил Калинов.

Он заверяет, что за время его службы в военном следственном отделе СК России по Челябинскому гарнизону не было выявлено ни одного случая доведения военнослужащего до самоубийства.

Михаил Калинов отмечает: чтобы довести человека до принятия страшного решения добровольно уйти из жизни, нужно системно оказывать на него давление, унижать, оказывать неуставные меры воздействия. В других гарнизонах, добавляет подполковник, такое случается, но тоже нечасто.

Одними из самых распространенных преступлений за последние два года являются мошенничества, связанные с различными выплатами. Это, как правило, давние дела. Например, военнослужащий в 2011-м году купил диплом о среднем профессиональном образовании, получил на основании этого поддельного диплома воинское звание «прапорщик», за что получает выплаты, тогда как права на них не имеет, ведь образования, благодаря которому он дослужился до звания прапорщика, нет. Когда такие факты выявляются, виновный звания лишается, а также компенсирует причиненный государству материальный ущерб.

В 2018-м и в 2019-м годах «популярными» в среде военных были преступления, связанные с уклонением от служебных обязанностей путем предоставления подложных документов – «липовых» вызовов на учебу.

«Военнослужащий служит и параллельно учится в университете. Он подделывает справку-вызов, предоставляет ее командованию, говоря, что ему нужно прибыть в университет для работы над диссертацией. Его отпускают, а он сидит дома и уклоняется от службы», - рассказывает Михаил Калинов, добавляя, что сейчас преступлений такой категории нет.

Также он отмечает, что нельзя однозначно сказать, что в таком-то году случился рост преступности: цифры всегда примерно одни и те же. В год ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ничего не изменилось – пандемия никак не повлияла на ситуацию.

По подразделениям также нельзя сказать, что в каком-то из них «рассадник» преступности. Есть такие, где служит всего сто человек, - там и преступлений нет. А если две-три тысячи – там будут, потому что и людей больше.

На вопрос, есть ли образцово-показательные части, где преступность отсутствует вообще, подполковник Калинов отвечает отрицательно: везде все примерно одинаково; один год в той или иной части все нормально, а на другой – что-то да случится.

Меньше всего вопросов - к 23-му отряду специального назначения (сегодня входит в структуру Росгвардии): здесь и численность маленькая, и в командировках бойцы находятся постоянно.

«В любом случае обстановка в Вооруженных Силах улучшается. А преступления всегда разные – одинаковых нет», - подчеркивает Михаил Калинов.

Кроме воинских частей, военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону отвечает также за ДОСААФы, военные комиссариаты, клининговые компании, обслуживающие организации (например, «Славянка», ЦЖКУ - Центральное жилищно-коммунальное управление), которые занимаются обслуживанием казарм – одним словом, за все структуры, так или иначе связанные с Минобороны России.

«Тут есть важный нюанс. Мы расследуем только те преступления, которые связаны именно с исполнением сотрудниками вышеназванных организаций и учреждений служебных обязанностей. Если работница клининговой или управляющей компании похитила имущество с территории воинской части – это наше дело. Если украла что-то в магазине – это дело полиции, так как преступление совершено гражданским лицом», - отмечает Михаил Калинов.

С целью профилактики правонарушений военные следователи на регулярной основе проводят правовое информирование военнослужащих – как офицерского состава, так и рядовых: приезжают в части, рассказывают об уже совершенных преступлениях, актуальных делах, делятся историями из своей практики, предупреждают о последствиях, призывают не повторять совершенных другими служивыми ошибок, иначе - суд и приговор. Такая работа дает положительный эффект.

К сожалению, несмотря на профилактические меры со стороны как военного следствия, так и самого командования частей, проводящего работу по предупреждению ДТП с участием военнослужащих, такие случаи тем не менее происходят. Их, конечно, немного, но все-таки они есть (буквально в марте текущего года росгвардеец на КамАЗе погиб при переезде через железнодорожный путь, столкнувшись с локомотивом. В отделе в настоящее время по данному факту проводится проверка).

«Мы разъясняем военнослужащим, что нельзя нарушать правила дорожного движения: «Устал, не устал, лучше переждать, пусть тебя накажут, но ты сохранишь и свои жизнь и здоровье, и не принесешь вреда окружающим». В целях профилактики преступлений (не только совершения ДТП) озвучиваем военнослужащим и решения судов. Такая работа, конечно, приносит пользу, но, увы, пройдет два-три года, и мы вернемся к тем же правонарушениям, которые фиксировали, скажем, в 2017-м году. Все забывается. А бывает, что преступления совершаются уже по новым схемам», - отмечает Михаил Калинов.

Одним словом, работа у военных следователей будет всегда. И ее немало, при том что отдел небольшой – и десяти человек нет.

«Наш отдел состоит из руководителя (это полковник юстиции Олег Хабин - прим.), двух его заместителей, старшего следователя-криминалиста, следователя-криминалиста, старшего следователя и двух следователей. Зона ответственности – половина Челябинской области, поэтому охватить правовым информированием каждую часть нереально. Мы выезжаем туда, где и численность военных больше, и показатели преступности выше. Посещаем части и согласно своему плану, и по приглашению руководства частей, с которыми согласовываем данные моменты. В каждой войсковой части имеется информационный лист, где указаны все наши служебные номера, должности, а в некоторых частях в военных билетах есть даже памятки со сведениями о том, кому можно позвонить и сообщить о правонарушении», - рассказывает Михаил Калинов.

Надо сказать, звонки военным следователям поступают, но анонимные, с «левых» номеров. Не обходится и без ложных сообщений.

«Мы всегда сначала даем оценку полученной информации. Если факт подтверждается, начинаем доследственную проверку», - отмечает подполковник.

Рабочий день у военных следователей ненормированный, но они к этому привыкли. Если того требует расследование уголовного дела, времени для сбора и закрепления доказательств не жалеют, понимая, если сегодня не сделать, не получить доказательств, не закрепить их, потом может быть поздно (упустишь возможность, и в дальнейшем это выйдет боком).

«Так как мы находимся в Челябинске, а сигналы получаем и из отдаленных частей, выезжаем на преступления, суициды и в ночное время. Хоть в Магнитогорск, хоть в Карабаш – без разницы. Такая у нас служба. В нашем коллективе, к слову, есть офицеры, которые получили первое образование, связанное с воинской специальностью: окончили или танковое, или автомобильное училища. Впоследствии получили второе высшее образование – юридическое, стали следователями», - отмечает Михаил Калинов.

По его словам, каждый из сотрудников отдела часть жизни прожил в казарме – то есть в тех же условиях, что и военнослужащие. И этот опыт помогает находить с ними общий язык, ведь есть полное понимание ситуации – о том, как устроен мир военных, несущих службу в воинских частях, следователи знают не понаслышке.

В настоящее время военным следственным отделом расследуется семь уголовных дел, в том числе хищение военной техники, мелкое взяточничество, уничтожение чужого имущества.

«Отмечу, есть у нас и инициативное выявление преступлений. Мы направляем информацию о себе в различные структуры, в том числе суды и полицию, рассказываем о своей деятельности, о том, где находимся, чем занимаемся», - рассказывает Михаил Калинов.

Планомерная, кропотливая работа – вот секрет успеха. При таком подходе, подчеркивает он, результата обязательно добьешься, тем более что категория подследственных – военнослужащие: люди с образованием, пониманием жизни. Это не убийцы, не насильники, не отморозки-рецидивисты, для которых преступить закон – все равно что в магазин за хлебом сходить.

Случается, правда, что военные «работают» в связки с закоренелыми уголовниками. Михаил Калинов вспомнил одно старое дело о похищении денежных средств из банкоматов, когда человек в погонах работал в группе с представителями криминального мира – правда, роль военнослужащему была отведена не самая серьезная: стоял на стрёме. Сначала пойманные злоумышленники крепились – как принято в уголовной среде, подельников не сдавали, но уже через несколько месяцев начали сваливать друг на друга вину.

«Когда в ходе допроса предъявляешь доказательства, человек понимает, что оказался в безвыходной ситуации и ему проще признаться в содеянном. Вместе с тем, следствие изначально старается найти психологический контакт с лицом, совершим преступление, изучив предварительно его личность, разъясняя ему возможные перспективы расследования и получая в итоге признательные показания, которые потом являются смягчающим обстоятельством при избрании ему наказания судом», - рассказывает Михаил Калинов.

Отметим, на территории Челябинской области работает три военных следственных отдела: 308-й, который занимается расследованием уголовных дел и проведением доследственных проверок в отношении сотрудников ФСБ и военнослужащих пограничной службы; по Чебаркульскому гарнизону (дислоцируется в Чебаркуле и занимается расследованием уголовных дел в отношении военнослужащих Чебаркуля, Трехгорного, Миасса и ряда других территорий); по Челябинскому гарнизону (это в том числе Челябинск, Магнитогорск, Коркино, Копейск).

Откуда бы военнослужащий ни приехал, какое бы преступление ни совершил, если он действовал на территории, относящейся к зоне ответственности военного следственного отдела СК России по Челябинскому гарнизону, расследовать дело будет именно этот отдел.

Например, в прошлом году в Челябинске попали в руки полиции трое военнослужащих Чебаркульского гарнизона с наркотиками. Правоохранительные органы передали заезжих злоумышленников военным следователям отдела по Челябинскому гарнизону.  

Военному следствию неважно, был ли преступивший закон на вверенной территории при исполнении, на выходном или же приехал сюда отдыхать в отпуск, - это в любом случае их «клиент».

Автор: Евгения Александрова
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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
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23.04.2021 18:42

Южноуральцев ждет космическая «Библионочь» в пятницу и субботу
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23.04.2021 18:00

Анонсы событий и мероприятий на 24-26 апреля
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23.04.2021 17:56

Выходные в Челябинской области будут дождливыми
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23.04.2021 17:22

В сквере «Сигнал» Ленинского района Челябинска начался второй этап благоустройства
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23.04.2021 17:16

В Челябинской области ловят нарушителей правил весенней охоты
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23.04.2021 17:00

В Челябинске вынесли приговор организаторам подпольных игр с выручкой в 36 миллионов
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23.04.2021 16:53

В Челябинской области собранный на субботниках мусор вывезут в течение недели
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23.04.2021 16:50

В Челябинске на празднике в честь Дня Победы выступит группа «Любэ»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 16:47

Пенсионеры-садоводы Челябинской области смогут воспользоваться скидкой на проезд в электричках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:48

Ватерпольная «Уралочка» вступает в борьбу за медали чемпионата России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:43

«Мне высрать вашу флюорографию?» – ответили пациентке в одной из поликлиник Челябинска

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:32

Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:32

Родительские чтения в Челябинске: Семья - образец будущего единства человечества
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:17

Финансирование мероприятий по восстановлению Челябинского и Каштакского боров может быть увеличено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 15:03

На Южном Урале завели дело на «районного надзирателя» секты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:58

В Челябинской области расширяется география и число число пунктов вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:44

«Георгиевская ленточка»: на улицы Челябинской области снова выйдут волонтеры Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:18

Алексей Текслер обсудил с Олегом Бочкаревым вопросы развития предприятий ОПК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:14

На Северо-Западе Челябинска опрокинулась иномарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 14:06

Михаил Махов: Вода в озере Горьком - грязная, Кисегач катастрофически мелеет и цветет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:57

Число бюджетных мест в вузах вырастет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:45

С юбилеем, журфак УрГУ-УрФУ!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:24

Под суд пойдет челябинец, выбросивший труп с балкона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 13:13

В Челябинской области пьяная девушка на машине ВАЗ протаранила столб и забор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:53

Как Челябинск отпразднует День Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:21

В Челябинске разместили около тысячи электросамокатов для активных горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:20

Особенность текущего эпидсезона в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 12:06

Машины важнее, чем деревья? В Челябинске по воле людей здоровые растения расстаются с кронами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:48

Когда в Челябинской области сформируют коллективный иммунитет к ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:38

На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:27

За сутки умерло девять южноуральцев с подтвержденным ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:19

В Челябинске продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве хозяина магазина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 11:12

Кого в Челябинской области будут прививать ЭпиВакКороной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 10:28

В 2021 году в Челябинской области откроют пять центров амбулаторно-онкологической помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:49

В Карабаше продлен режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:44

В пятницу в Челябинской области небольшие дожди
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:34

Провалившуюся на площади Революции плитку под качелями-балансирами заменят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.04.2021 09:15

В нацпарке «Зигальга» проснулись медведи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 22:35

Челябинцев приглашают на открытие летнего дрифт-сезона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 18:53

Анонсы событий и мероприятий на 23 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 18:49

Будет ли третья волна коронавируса в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:55

Выпускные в Челябинской области посоветовали проводить на открытой площадке или за стеклом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:28

В Челябинской области повторно ковидом никто не заболел, но есть случаи заражения сразу после прививки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:20

Жителей Челябинска приглашают к написанию «Диктанта Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:15

На трассе М-5 «Урал» стартовал капремонт моста через реку Синара
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:10

Закупка по благоустройству участка возле челябинского аэропорта прошла с нарушениями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 17:00

Виктор Ереклинцев: Новые растения взамен погибших на проспекте Ленина высадим в ближайшее время за свой счет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:43

Челябинский подрядчик обратился в полицию из-за кражи водителем плитки

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:42

Егор Ковальчук успешно защитил первый брендовый маршрут Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:31

«Контакт» - в контакте со зрителем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:18

«Ростелеком» подарил Металлургическому району Челябинска «умный» и приятный свет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:14

Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в январе-марте снизилось более чем в 2 раза
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:13

«Химия – это красиво». Студент ЮУГМУ обзванивает школы, чтобы показать ученикам возможности науки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 16:02

Челябинский ополченец расскажет сибирякам о войне в Донбассе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:59

В Челябинске хвойные в кадках возле педуниверситета не пережили зиму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:43

В Историческом музее открылась фотовыставка Сергея Коляскина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:13

На Куйбышева в Челябинске закончен монтаж временного коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:12

Митинг «за Навального» прошел сумбурно, но задержания были
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:07

В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:01

Отдых для молодых в России станет доступнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:32

Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:23

Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:10

В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:56

В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:41

В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:57

В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:40

Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:23

Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:20

В Курчатовском районе Челябинска участница «Студенческой весны» поразила судей голосом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:14

В Челябинской области робот-пылесос учинил пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:53

С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:42

В нацпарке «Таганай» фиалка зацвела раньше срока
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:41

Капризная погода в апреле еще покажет южноуральцам свой характер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:13

«Моей судьбы коромысло»: в Челябинске откроется выставка Натальи Акимовой (Солодовник)

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 11:11

Инициатива мэра: в Челябинске создан муниципальный Центр по разрешению школьных конфликтов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:47

Семьи с детьми и беременные получат дополнительные выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:44

Парадокс: проведение субботников в Челябинске может привести к мусорному коллапсу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:30

Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:19

В четырех городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:12

Алексей Текслер прокомментировал Послание президента Владимира Путина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 10:10

В четверг в Челябинской области осадков не ожидается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 22:54

В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 22:09

Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 21:56

Челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 21:51

У входа в челябинский горсад имени Пушкина уже несколько дней «красуется» открытый колодец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 20:59

В Челябинске закрывают движение на улице Карла Маркса

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21.04.2021 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 22 апреля
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21.04.2021 18:06

Нарисуй дерево и посади его в Бресте: участников акции «Сад памяти» ждет путешествие в Беларусь
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21.04.2021 17:47

Профсоюз помог добиться признания несчастного случая страховым

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21.04.2021 17:22

Путин предложил оплачивать больничные по уходу за дошкольником в размере 100% от заработка

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21.04.2021 17:03

В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч
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21.04.2021 16:53

В Челябинске по поручению Котовой приступили к помывке дорог шампунем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:47

Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:44

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:18

Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:16

«Вера. Надежда. Любовь» - посвящение создателю Камерного хора Челябинска

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:14

На Южном Урале осужденных выводили на волю для работы в частных владениях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:02

Выручка ММК в первом квартале этого года превысила два миллиарда долларов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:01

Доплаты за классное руководство будут получать и кураторы групп в техникумах и колледжах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:39

Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 15:12

Путин: Челябинск на базе проекта метро сможет обновить систему общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:45

«Интерсвязь» отключила камеры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:41

В Челябинске сохранили все тарифы и льготы на проезд по садовым маршрутам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:19

В Челябинской области начали отключать отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:18

Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 13:17

В Челябинске подельнику экс-мэра Тефтелева огласили приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:54

В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:44

В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:32

ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:14

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «ЭпиВакКорона»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:58

Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:52

Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:41

В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:30

В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:21

Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:04

В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:57

ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:52

В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:34

В Москве задержали челябинца, похитившего 76 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:32

В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:24

Челябинская область готовится к посевной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:22

В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:17

К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:09

Губернатор Челябинской области примет участие в церемонии оглашения Послания президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:00

В челябинском сквере откроется выставка парижского музея «Коллективный урбанизм»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 19:24

ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:27

В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:02

Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:45

Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:44

Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:56

Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:49

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:34

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:16

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:14

Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:56

Что нужно знать о погашении кредита?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:43

В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:41

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:02

Челябинское УФАС уличило торговую сеть в фиктивной скидке на имбирь в разгар пандемии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:53

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:10

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:02

В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:49

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:39

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:21

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:06

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:23

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:22

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:13

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:46

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:38

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:31

В Сосновском районе отец и сын совместными силами уничтожили плодородный слой почвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:18

Директор филиала Tele2 в Челябинске рассказала о цифровых трендах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:10

В 2021 году соцзащита намерена оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:05

Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:04

«Ночь музеев» в Челябинской области пройдет в двух форматах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:45

В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:22

ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:28

Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:01

В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:43

В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:39

ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:23

Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:00

В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:59

Во вторник в Челябинской области прохладно и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:55

Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:45

Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:42

Правительство Челябинской области переходит на новую площадку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:31

Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:16

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:14

Новый сквер в Калининском районе Челябинска обещает раздолье и людям, и собакам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:12

Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:52

В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении экс-омбудсмена Севастьянова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:19

Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров
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19.04.2021 15:11

Разогнавшаяся весна сбавила темпы - на Южном Урале ощутимо похолодало
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19.04.2021 15:10

Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:09

Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:05

В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:02

Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:49

В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:47

Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:35

Челябинка, которую бросил мужчина, прекратила кормить троих детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:19

Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:55

В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:45

Городок рогаток: в Челябинске «освежевали» деревья рядом с 31-м лицеем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:32

Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:07

В Челябинской области нашли тело подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:56

Челябинск начинает подготовку к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:46

В мэрии Челябинска рассказали, куда обращаться с жалобами на незаконные павильоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:44

Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:42

Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:33

Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:11

Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:09

В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:01

ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:59

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:56

В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:44

На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:31

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:26

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела День культуры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:18

Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:17

Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:16

В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:56

Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:53

В понедельник в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:48

На провалившейся улице Куйбышева в Челябинске уложили 84 метра нового коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:34

Куляшов: Затопление набережной Миасса за челябинской филармонией планам подрядчика не помешало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:32

Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 09:34

В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 22:25

Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать