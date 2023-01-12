Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии

Спорт и физическая активность способствует снижению риска развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-онколог Клиники ЮУГМУ Мария Ершова.

Исследование о влиянии спортивных нагрузок проводилось у женщин с раком молочной железы. Врачи изучали влияние физической активности на качество и скорость восстановления в процессе лечения.

«Женщины после операции или проходящие химиотерапию, которые получали физические нагрузки, восстанавливались быстрее, чем те, которые физкультурой не занимались. При этом у них снижался риск развития осложнений и степень их выраженности», - сообщила онколог.

Врач также отметила, что в процессе лечения пациентам не нужно отказываться от занятий спортом и хобби, связанными с физическими нагрузками: рыбалка, садоводство, сбор грибов и ягод. Можно и продолжать занятия спортом.

Для оптимальной физической нагрузки доктор рекомендует пешие прогулки, а также такие виды спорта, как скандинавская ходьба, плавание, легкий бег, велопрогулки, йога, растяжка. Но важно учитывать свое самочувствие и общее состояние организма.