Врач-офтальмолог рассказал, сколько времени можно проводить перед смартфоном без вреда для зрения

Сегодня человек более 90% информации получает через орган зрения. В течение дня мы значительную часть времени проводим с гаджетами и смотрим в мониторы. Ухудшение зрения снижает уровень входящего информационного потока через глаза, мешает выполнению зрительной напряженной работы, вождению автомобиля и т.д. Кроме того, хорошее зрение является antiage фактором, поскольку позволяет сохранять нейронные связи в зрительных и сопряженных с ними отделах мозга.

О том, сколько времени можно проводить перед экранами гаджетов без ущерба для зрения, рассказал Сергей Хомяков, д.м.н., врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва»:

Сегодня практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего. Чем более «продвинутыми» становятся экраны гаджетов, тем они более безопасны для зрения. Оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха.

Длительная непрерывная работа за экраном монитора приводит к астенопии – состоянию зрительного утомления. Кроме того, работа за компьютером – это не только нагрузка на глаза, но и на мозг, на всю систему статики тела. Соответственно, длительная работа за компьютером может приводить к хроническому информационному стрессу, к головным болям, проблемам с осанкой и проч.

Экраны современных гаджетов по качеству создаваемого на них изображения не имеют принципиальных отличий. Различия есть в угловых размерах гаджета, расстоянии до глаз и времени непрерывного использования. Интересно, что слишком большой экран не всегда нужен – он может вызывать большее утомление при работе вследствие того, что будут задействованы участки мозга, обрабатывающие изображения, получаемые с парацентральных отделов сетчатки. Оптимальна работа с гаджетом, имеющим угловые размеры около 5-20 (до 30) градусов.

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Лицензия ЛО-74-01-005756 от 30.12.2020