Все больше жителей сел и деревень Челябинской области получают быстрый интернет от билайн

Оплатить квартплату онлайн или подать заявление на социальные выплаты на Госуслугах за несколько минут теперь могут все больше жителей даже небольших деревень и сел республики. Вместе со стабильным интернетом от билайн сегодня каждый абонент, независимо от того, где он проживает, может пользоваться всеми цифровыми ресурсами.

Недавние исследования показали, что сегодня интернет является самым популярным медиаканалом у россиян: 81% населения страны регулярно выходит в сеть*. При этом важно оставаться на связи не только в крупных городах, но и в удаленных населенных территориях. Поэтому оператор активно развивает сеть во всех точках региона, чтобы обеспечить качественный интернет и бесперебойную голосовую связь для каждого абонента.

В общей сложности только за этот год билайн построил порядка 270 базовых станций стандарта LTE. Благодаря этому новые цифровые возможности открыли для себя жители 33 населенных территорий области. Особенно важно, что среди них – не только большие города, такие как Челябинск, Златоуст, Миасс, Коркино, Троицк и др., но и малые населенные пункты муниципальных районов – Агаповский, Варненский, Каслинский, Саткинский, Сосновский, Увельский, Чесменский и др.

Теперь жители могут быть уверены, что смогут дозвониться до близких в нужную минуту, найдут верную дорогу по навигатору и просто не заскучают в холодные осенние вечера. А дети и внуки смогут держать связь со старшим поколением в это непростое время ограничений, в том числе и с помощью видеосвязи.

«Реалии, в которых мы живем уже полтора года, переместили многие элементы нашей жизни в цифровой мир. Здесь мы общаемся с родными и близкими, учимся и работаем, решаем бытовые вопросы и т.д. И, конечно, все эти, ставшие уже привычными, операции невозможны без качественной связи. Поэтому сегодня мы активно развиваем инфраструктуру нашей сети, чтобы каждый наш абонент получал только лучший сервис», - комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

Между тем, жители в Челябинской области стали пользоваться скоростным 4G-интернетом в 1,5 раза больше. Только за последний год билайн значительно усилил покрытие 4G-сетью в жилых кварталах, в образовательных и социальных учреждениях, в вокзалах и торговых бизнес-центрах. Например, сегодня посетители торгового центра «Алмаз» могут свободно использовать интернет-сервисы во время шопинга, так как на всей территории торгового центра не осталось «белых пятен».

*По данным исследовательского центра Deloitte, сентябрь 2021г.