Все для победы! Народный фронт доставил собранную южноуральцами помощь на передовую

Партия гумпомощи, собранная жителями Челябинской области в рамках марафона Народного фронта «Все для победы!», доставлена бойцам на передовую.

Данная отправка получилась объемной и разнообразной по наполнению. В нее вошли инструменты, одежда, продукты, кабели, тросы для транспортировки военной техники и многое другое.

«Это – часть того, что мы собрали в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!», который организовали совместно с медиахолдингом «Первый областной». Он стартовал в регионе 13 февраля, а завершился 23 февраля пятичасовым телемарафоном», - напоминают в челябинском региональном отделении ОНФ.

На средства, которые южноуральцы переводили на спецсчет, Народный фронт начал закупать для участников специальной военной операции самое необходимое и отправлять собранную помощь на передовую.

Чтобы загрузить тот КАМАЗ, что на видео, понадобилось несколько часов.

Гуманитарную помощь от неравнодушных жителей Челябинской области получили военнослужащие 6-го танкового полка: рота разведки, рота управления, медрота, танковый батальон.

«В ответ наши парни присылают видеописьма со словами благодарности. Мы тоже говорим «спасибо» всем, кто принимает участие в сборе гумпомощи для наших ребят», - отмечают в Народном фронте.