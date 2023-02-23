23.02.2023
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
Марафон Народного фронта «Все для победы!» объединил тысячи жителей Челябинской области
Южноуральцы собрали помощи более чем на десять миллионов рублей
22.02.2023
Из Челябинска на Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи
22.02.2023
Жителей Челябинска приглашают к участию в акции «Подарок солдату»
21.02.2023
Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода
21.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023