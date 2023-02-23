Марафон Народного фронта «Все для победы!» объединил тысячи жителей Челябинской области

Народный фронт в Челябинской области озвучил внушительные итоги марафона «Все для победы!»: южноуральцы собрали помощи более чем на десять миллионов рублей.

«Проект, приуроченный ко Дню защитника Отечества (этот славный праздник Россия отмечает сегодня, 23 февраля), мы запустили 13 февраля. Его поддержали тысячи жителей региона. Ежедневно в наш исполком южноуральцы приносили нужные вещи для бойцов: спальники, берцы, генераторы, инструменты и многое другое. Всего было собрано более семи тысяч единиц необходимых вещей на сумму более 5,5 миллиона рублей», - рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Кроме того, южноуральцы переводили средства на специальный счет. Денежный сбор, по итогам марафона, составил пять миллионов 77 тысяч 160 рублей.

«Мы благодарим всех, кто принял участие в марафоне «Народный фронт. Все для победы!». Вся эта помощь для южноуральских парней в ближайшее время окажется на передовой», – отметил руководитель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.